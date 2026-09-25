Villa San Giovanni, ecco FS Boutique: moda, stile e grandi brand

Un nuovo spazio dedicato alla moda apre nel cuore di Villa San Giovanni. FS Boutique inaugura domenica 27 settembre 2026, alle ore 18:30, il nuovo punto vendita di Viale Italia 15, portando in centro una proposta che unisce eleganza, abbigliamento casual e stile sportivo.

L’apertura rappresenta un nuovo passo nel percorso aziendale di , già presente sul territorio con ‘Fashion Square store’ all’interno del centro commerciale “Perla dello Stretto”. Il nuovo negozio punta adesso su una posizione centrale e su una selezione ampia di brand nazionali e internazionali.

FS Boutique, a Villa San Giovanni arrivano i grandi marchi

All’interno della nuova boutique sarà possibile trovare numerosi marchi conosciuti nel panorama della moda e dello sportswear.

Tra i brand presenti figurano Colmar, MC2 Saint Barth, Tommy Hilfiger, Levi’s, K-Way, Emme Marella, GCDS, Gran Sasso, The North Face, Lacoste, Love Moschino, Blauer USA, Sun68, Saucony e Roy Roger’s.

Una scelta che permette a FS Boutique di rivolgersi a pubblici differenti, mescolando capi più eleganti e ricercati a proposte casual, urban e sportive. Un assortimento pensato per chi cerca marchi riconoscibili e diverse possibilità di abbinamento all’interno dello stesso punto vendita.

Dal centro commerciale al cuore di Villa San Giovanni

Dopo l’esperienza maturata con i due negozi alla Perla dello Stretto, ‘AN GROUP Srl’ sceglie dunque di rafforzare la propria presenza a Villa San Giovanni. Alla guida di AN Group c’è Alessandro Nicolò, amministratore unico della società, un professionista del settore che unisce preparazione e spirito d’iniziativa.

Con FS Boutique, Nicolò porta avanti un progetto che esprime la sua visione imprenditoriale e l’attenzione alle esigenze della clientela, puntando sulla cura della proposta e sulla qualità del servizio. La nuova apertura rappresenta un ulteriore passo nel suo percorso di crescita nel mondo della moda e un investimento nel territorio di Villa San Giovanni.

Il terzo store, infatti, porta l’attività direttamente nel tessuto commerciale cittadino, lungo Viale Italia, con uno spazio dedicato interamente all’abbigliamento e agli accessori dei principali brand selezionati dalla boutique.

L’obiettivo è proporre un punto di riferimento per chi ama alternare eleganza e comodità, passando dai capi più classici alle collezioni sportive e contemporanee.

L’inaugurazione domenica 27 settembre

L’appuntamento con la nuova apertura è fissato per domenica 27 settembre, a partire dalle ore 18:30, in Viale Italia 15 a Villa San Giovanni.

Per l’inaugurazione, curata dalla E.P. Patrizia Sorrentino, è prevista una serata che unirà musica, food & drink e fashion, offrendo l’occasione per conoscere il nuovo spazio e scoprire da vicino la selezione di marchi proposta da FS Boutique.

Con l’apertura del terzo punto vendita, ‘AN GROUP Srl’ compie così un ulteriore passo nel proprio percorso, scegliendo questa volta il centro di Villa San Giovanni per una boutique che mette insieme alcune delle firme più note dell’abbigliamento contemporaneo.