Reggina-Nuova Igea: il dato dei biglietti venduti a due giorni dal big match

Cresce di ora in ora l’attesa per il big match di domenica tra Reggina e Nuova Igea Virtus e cresce anche il numero dei biglietti venduti per la sfida del Granillo. Dopo il sold out della tribuna Ovest laterale, comunicato ieri dalla società amaranto, restano ormai soltanto poche disponibilità negli altri settori dello stadio.

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In Curva Sud sono circa 300 i posti disponibili, 200 in Tribuna Centrale, mentre nel settore ospiti la disponibilità è di circa 200 tagliandi. Da considerare anche la Vip. Numeri che confermano il grande interesse del pubblico reggino per una gara che mette di fronte due delle squadre protagoniste di questo avvio di stagione. Complessivamente adesso sono circa 6.500 gli spettatori ma è facile immaginare che sugli spalti del Granillo domenica saranno di più. Nel dato sono compresi anche i 3.600 abbonati, mentre i biglietti venduti in prevendita si aggirano intorno alle 3.000 unità.

Un colpo d’occhio significativo per la sfida al vertice contro la Nuova Igea Virtus, con il popolo amaranto pronto a spingere la squadra di Marchionni in quello che si preannuncia come il primo vero big match del campionato.