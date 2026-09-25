Polistena, malore in un negozio: la Polizia accompagna un uomo in ospedale e gli salva la vita

Gli accertamenti hanno evidenziato un infarto ischemico. Dopo la lunga riabilitazione torna in Commissariato per ringraziarli

Un intervento tempestivo della Polizia di Stato ha consentito di soccorrere un uomo colto da un grave malore all’interno di un esercizio commerciale a Polistena.

Due agenti del Commissariato di P.S. di Polistena, allertati dalla Sala Operativa, sono intervenuti rapidamente nel luogo indicato, trovandosi davanti a una situazione particolarmente delicata.

Il trasporto urgente al Pronto Soccorso

Considerata l’impossibilità di disporre nell’immediatezza di un mezzo di soccorso con personale sanitario, gli operatori della Volante hanno assunto una decisione rivelatasi determinante: organizzare il trasporto dell’uomo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Polistena.

Il paziente è stato accompagnato a bordo di un veicolo messo a disposizione da un familiare, mentre gli agenti della Polizia di Stato hanno garantito la scorta fino alla struttura sanitaria, agevolando il percorso e preallertando il personale medico per consentire l’avvio immediato delle cure.

Gli accertamenti sanitari hanno poi evidenziato che l’uomo era stato colpito da un infarto ischemico.

La tempestività dell’intervento e la scelta degli agenti di accompagnarlo rapidamente in ospedale hanno contribuito a evitare ulteriori ritardi che avrebbero potuto aggravare le condizioni del paziente.

Il ritorno al Commissariato per ringraziare gli agenti

Dopo il ricovero e l’intervento chirurgico, per l’uomo è iniziato un lungo percorso terapeutico concluso con il recupero delle proprie condizioni di salute.

A distanza di alcuni mesi, ha deciso di tornare al Commissariato di P.S. di Polistena per incontrare personalmente i due agenti intervenuti quel giorno e rivolgere loro il proprio ringraziamento.

Un gesto nato dalla consapevolezza di quanto accaduto e dal desiderio di esprimere riconoscenza a chi, con una decisione tempestiva, aveva contribuito a salvargli la vita.