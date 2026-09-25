Serie D: cinque squadre ancora senza sconfitte, ma il dato curioso è quello che riguarda il Siracusa

Dopo quattro giornate di campionato, la Reggina guarda tutti dall’alto della classifica. Gli amaranto sono primi a punteggio pieno con 12 punti, frutto di quattro vittorie consecutive, con il miglior attacco del girone (13) insieme alla Nuova Igea Virtus e una difesa ancora imbattuta (0). Un avvio praticamente perfetto per la squadra di Marchionni, che ha già messo in evidenza solidità e continuità, mantenendo anche la casella delle sconfitte ferma sullo zero.

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Un dato che accomuna la capolista ad altre formazioni protagoniste di questo inizio di stagione. Oltre alla Reggina, infatti, non hanno ancora perso Nuova Igea Virtus, Sambiase e PraiaTortora, quest’ultima superata dagli amaranto in Coppa Italia con un netto 7-0. Il dato più curioso, però, arriva dal Siracusa. Gli aretusei, reduci dalla retrocessione e al centro di una forte contestazione, occupano attualmente il penultimo posto della graduatoria con appena un punto e nessuna sconfitta sul campo.

Una situazione paradossale determinata dalla pesante penalizzazione iniziale di 7 punti, che ha inevitabilmente condizionato la classifica degli azzurri. Senza la zavorra della penalità, infatti, il Siracusa avrebbe oggi 8 punti, gli stessi che lo collocherebbero virtualmente al quarto posto del girone. Una graduatoria ancora molto corta, dunque, nella quale i numeri raccontano due storie opposte: da una parte la corsa della Reggina, partita con il piede sull’acceleratore, dall’altra il caso Siracusa, chiamato a rimontare una penalizzazione che pesa ma già annullata.