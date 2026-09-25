Reggina-Nuova Igea: designato il direttore di gara. C’è un precedente con gli amaranto

Sarà il signor Mirko Pelaia della sezione AIA di Pavia a dirigere Reggina-Nuova Igea Virtus, gara valida per la quinta giornata del girone I di Serie D, in programma domenica 27 settembre alle ore 15 allo stadio Oreste Granillo.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Camillo Amarante di Castellammare di Stabia e Mario Cammarota di Nola.

Per Pelaia si tratta del secondo incrocio con la formazione amaranto. Il precedente risale al 20 novembre 2024, in occasione della gara di Coppa Italia Serie D disputata sul campo della Gelbison, terminata con il successo della Reggina per 1-3.

Un appuntamento importante per gli amaranto, chiamati al confronto diretto contro la Nuova Igea Virtus in un stadio che si prepara ad accogliere un grande pubblico. La squadra di Marchionni arriva alla sfida dopo un avvio di campionato perfetto, con quattro vittorie nelle prime quattro giornate, mentre i siciliani rappresentano uno degli avversari più accreditati del girone.

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