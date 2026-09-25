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TARI 2026, Hermes ricorda la scadenza per il pagamento della terza rata

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite modello F24

25 Settembre 2026 - 10:58 | di Eva Curatola

pagamento tari rimborso e

Hermes Servizi Metropolitani comunica ai contribuenti che mercoledì 30 settembre 2026 scade il termine per il pagamento della terza rata TARI – Acconto 2026.

In caso di mancato ricevimento o smarrimento dell’avviso di pagamento, è possibile scaricare il documento direttamente dall’area riservata del sito di Hermes Servizi Metropolitani, nella sezione “Accedi ai Servizi / Bollette”.

Il versamento della rata dovrà essere effettuato esclusivamente tramite modello F24.

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