Seconda ‘Asta in Piazza’ a Reggio Calabria sabato 26 settembre

Dopo il successo della prima edizione dell’Asta in Piazza svoltasi di fronte al Museo Archeologico di Reggio Calabria, sabato 26 settembre 2026 sarà l’ Arena dello Stretto, teatro della seconda edizione della manifestazione sportiva nazionale di salto con l’asta organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera Calabria.

La città di Reggio Calabria si prepara a vivere, ancora una volta, uno spettacolo sportivo che regalerà emozioni non solo agli appassionati di questa disciplina ma a tutta la cittadinanza che vi parteciperà, rendendo questo appuntamento ancora più suggestivo, capace di unire sport, arte e partecipazione pubblica.

Interverranno all’evento i rappresentanti della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria, della Federazione Italiana di Atletica Leggera, rappresentata dal Segretario Generale ad interim e dal Fiduciario Nazionale del Gruppo Giudici Gare, che con la loro presenza contribuiranno a valorizzare l’immagine di Reggio Calabria ed a rafforzare il legame tra sport e territorio.

Per gli organizzatori del Comitato Regionale, con in testa il Presidente Vincenzo Caira ed il Vice Presidente Demetrio Lavino, nonché l’intero consiglio direttivo, la scelta dell’Arena dello Stretto – nel cuore del Lungomare Falcomatà – con vista panoramica mozzafiato sullo Stretto di Messina davanti al Cippo Marmoreo ed alla statua di Atena, appassionerà i migliori atleti italiani della specialità, che sono pronti a sfidarsi in pedana.

In gara 6 atlete e 6 atleti, appartenenti all’élite nazionale della disciplina che occupano i vertici delle rispettive graduatorie italiane. Le prime a scendere in pedana saranno le donne con Maria Roberta Gherca (CS Aeronautica Militare) accreditata della migliore misura di 4.31, Giulia Busatta e Morgana Fogato delle Fiamme Oro Padova, Kofler Nathalie (SV Lana-Raika Asv Bolzano), Valentina Praticò (Fiamme Gialle Simone) e Letizia Paolatto (Atl.Brugnera PN Friulintagli).

Busatta, Praticò, Fogato e Paolatto hanno nel proprio palmares la partecipazione ai campionati europei e mondiali U20 del 2024, 2025 e 2026.

Per la gara maschile scenderanno in pedana Riccardo Befani (IloveRun Athletic Terni) con un accredito di metri 5.55, Francesco Pugno (Safatletica Piemonte Asd), Vincenzo Vicerè (AS Atletica Virtus Lucca), Mattia Beda (SSD Nissolino Sport srl Asu), Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Alperia) ed il reggino Riccardo Lavino, protagonistica nella prima edizione dell’asta in piazza, dell’Atletica Barbas.

Appuntamento all’Arena dello Stretto alle ore 17:00, per incitare i nostri campioni!!!