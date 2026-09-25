Reggina: adesso per mister Marchionni iniziano i… ‘problemi’

“Sul fango come sul velluto”. Era il titolo scelto qualche giorno fa dopo avere visto all’opera la Reggina sul terreno impantanato della Vigor Lamezia. Una definizione che, a distanza di pochi giorni, conserva ancora tutto il suo significato.

Perché al di là delle condizioni del campo, della pioggia e di un terreno che avrebbe potuto penalizzare la qualità tecnica, la squadra di mister Marchionni ha dimostrato di avere una precisa identità. Circolazione veloce della palla, cambi di gioco, combinazioni strette e giocate di qualità: il copione è rimasto lo stesso anche quando il contesto avrebbe potuto suggerire una gara più sporca e fisica.

Leggi anche

Una prestazione che ha anche confermato la profondità della rosa amaranto. Marchionni, proprio pensando alle caratteristiche della sfida contro la Vigor Lamezia, aveva effettuato alcune scelte anche strutturali, privilegiando giocatori più adatti a una partita di duelli e seconde palle. Sono rimasti fuori elementi come Rosario Girasole, Alma e Rotulo, calciatori che, probabilmente, sarebbero titolari in qualsiasi altra formazione del girone. Una dimostrazione della qualità delle alternative a disposizione del tecnico.

Adesso l’attenzione si sposta inevitabilmente sulla sfida contro la Nuova Igea Virtus. Il grande interrogativo riguarda soprattutto l’undici iniziale che Marchionni sceglierà per affrontare il primo vero scontro diretto della stagione. La situazione potrebbe diventare ancora più interessante se dovessero arrivare i recuperi di Franchini, Guida e Reis. Altri giocatori di livello pronti a rientrare nelle rotazioni e a mettere ulteriore pressione sulle scelte dell’allenatore.

Leggi anche

Un problema, però, di quelli che ogni tecnico vorrebbe avere: tanta qualità, tante soluzioni e una squadra che, partita dopo partita, sta dimostrando di poter cambiare interpreti senza perdere identità. Adesso la parola passa al campo. E a mister Marchionni.