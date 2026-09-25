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Reggina, l’ex Armenise sulla sfida alla Nuova Igea, il giocatore migliore e Marchionni

"Mi fa piacere notare questo entusiasmo intorno al gruppo. La rosa è la migliore del torneo"

25 Settembre 2026 - 09:39 | Redazione

Pietro Armenise

Pietro Armenise, ex centrocampista della Reggina, in amaranto per tre stagioni, dal 1987 al 1990, una promozione in serie B e massima serie sfiorata. Intervistato da Gazzetta del Sud, fa la sua analisi su questa micidiale partenza della Reggina e si prepara a vedere il big match del Granillo con la Nuova Igea: “Mi fa piacere notare questo entusiasmo intorno al gruppo.
Nelle cinque sfide ufficiali fin qui disputate, l’undici di Marchionni ha raccolto altrettanti successi, mantenendo la porta inviolata. Siamo sulla strada giusta e potrebbe essere l’anno decisivo per salire in Lega Pro. Insidie? Dipenderà dalla Reggina.
Se giocherà come al suo solito, batterà i siciliani. L’entusiasmo del Granillo potrebbe poi fare il resto. Il vantaggio dell’Igea è
quello di non avere nulla da perdere. La pressione graverà sui padroni di casa. Mi auguro vincano gli amaranto, così da iniziare la prima mini-fuga.
Abonckelet è il calciatore che mi ha impressionato più degli altri, sta dimostrando grande personalità. A Lamezia è stato devastante, al pari di Toscano. Mi piace anche Magrassi, l’ariete mancato nel torneo passato. La rosa è la migliore del torneo.
Marchionni? Se Lotito lo ha indicato per la panchina, evidentemente un motivo ci sarà. È uno che non si accontenta, ama attaccare”.

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