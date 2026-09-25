Trapani: un altro reggino, ex Reggina, nello staff del nuovo tecnico Giuseppe Misiti

Proveranno a far rialzare la testa ai granata dopo quattro sconfitte consecutive. Tra due domeniche sarà Trapani-Reggina

Momento difficile sotto tutti i punti di vista per il Trapani. Cinque punti di penalizzazione e quattro sconfitte consecutive in questa prima parte di stagione, costate la panchina a mister Aronica. Al suo posto il presidente Antonini ha chiamato il reggino Giuseppe Misiti, e nello staff insieme a lui un altro reggino. Di seguito il comunicato:

Leggi anche

“Giuseppe Saccà è il nuovo preparatore atletico del F.C.Trapani 1905.

Dopo una lunga trafila con le formazioni giovanili della Reggina, è stato promosso in prima squadra nel campionato di serie B, collaborando con mister Inzaghi.

Nel suo curriculum anche un’esperienza con la nazionale maltese. E’ inoltre docente F.I.G.C. per corso allenatore. A Mister Saccà un benvenuto nella famiglia granata“.