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Trapani: un altro reggino, ex Reggina, nello staff del nuovo tecnico Giuseppe Misiti

Proveranno a far rialzare la testa ai granata dopo quattro sconfitte consecutive. Tra due domeniche sarà Trapani-Reggina

25 Settembre 2026 - 09:49 | Redazione

pallone campo

Momento difficile sotto tutti i punti di vista per il Trapani. Cinque punti di penalizzazione e quattro sconfitte consecutive in questa prima parte di stagione, costate la panchina a mister Aronica. Al suo posto il presidente Antonini ha chiamato il reggino Giuseppe Misiti, e nello staff insieme a lui un altro reggino. Di seguito il comunicato:

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Giuseppe Saccà è il nuovo preparatore atletico del F.C.Trapani 1905.
Dopo una lunga trafila con le formazioni giovanili della Reggina, è stato promosso in prima squadra nel campionato di serie B, collaborando con mister Inzaghi.
Nel suo curriculum anche un’esperienza con la nazionale maltese. E’ inoltre docente F.I.G.C. per corso allenatore. A Mister Saccà un benvenuto nella famiglia granata“.

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