I libri da riscoprire che ti faranno innamorare di nuovo della lettura

Dai grandi capolavori dell’Ottocento ai bestseller contemporanei: dieci consigli di lettura imperdibili per appassionarsi alle storie più belle.

Ci sono momenti in cui la vita di tutti i giorni ci chiede una pausa. In questi casi, non c’è rifugio migliore di una bella storia capace di farci dimenticare tutto il resto. Sfogliare le pagine di una grande opera resta il modo più autentico per arricchire le nostre giornate e guardare il mondo da prospettive del tutto inaspettate.

Oggi, grazie ai tanti portali di vendita di libri online, si può avere accesso a cataloghi pressoché sconfinati. Grandi classici, saggi storici, ma anche romanzi d’avventura o coinvolgenti libri romance e thriller: ci sarà sempre una pagina pronta ad attenderci.

Per aiutarti nella scelta, abbiamo selezionato dieci titoli straordinari. Cinque grandi classici del passato e cinque romanzi della letteratura moderna e contemporanea che meritano un posto d’onore sul tuo comodino!

I grandi classici che non passano mai di moda

Spesso le storie che meglio descrivono i nostri tempi, sono quelle del passato. Ecco allora cinque romanzi senza tempo capaci di raccontare le emozioni umane con una modernità straordinaria e che meritano assolutamente di essere riscoperti.

Orgoglio e Pregiudizio – Jane Austen

Jane Austen ha regalato al mondo una delle commedie sentimentali e sociali più amate di tutti i tempi. Attraverso le vicende della famiglia Bennet e dei suoi due giovani scapoli benestanti, l’autrice descrive l’ambiente della campagna inglese dell’Ottocento. Tra malintesi, giudizi affrettati e un pizzico di ostinazione, la storia tra la brillante Elizabeth e l’affascinante Mr. Darcy dimostra che l’amore vero sa superare ogni barriera. Un grande classico piacevole, brillante e incredibilmente attuale.

I fratelli Karamazov – Fëdor Dostoevskij

Dietro la trama di un delitto familiare e della complessa indagine che ne consegue, Dostoevskij costruisce una vera e propria esplorazione dell’animo umano. Attraverso le personalità opposte dei tre fratelli Dmitrij, Ivan e Alëša, il romanzo porta il lettore al centro dei grandi dubbi della vita: la responsabilità delle proprie azioni, la ricerca della fede, il senso della colpa e la libertà delle nostre scelte. Un’opera monumentale che scuote la mente e lascia un segno indelebile.

Il Maestro e Margherita – Michail Bulgakov

Cosa succede quando il diavolo decide di fare una visita nella Mosca sovietica degli anni Trenta, portando scompiglio tra burocrati ed esponenti della cultura ufficiale? Nasce uno dei romanzi più visionari, divertenti e profondi del Novecento. Bulgakov intreccia una satira tagliente verso le ipocrisie del potere con la struggente e bellissima storia d’amore tra il Maestro e la sua amata Margherita. Una lettura magica che celebra la forza dell’immaginazione e della libertà interiore.

Il Conte di Montecristo – Alexandre Dumas

La vicenda di Edmond Dantès è l’avventura per eccellenza. Falsamente accusato di tradimento nel giorno delle nozze, il giovane marinaio viene rinchiuso nella terribile fortezza dell’isola d’If. Dopo anni di prigionia, una fuga audace e il ritrovamento di un tesoro inestimabile, Dantès torna nel mondo sotto l’identità del misterioso Conte di Montecristo per compiere la sua spietata vendetta. Tra duelli, intrighi e colpi di scena, Dumas regala una storia travolgente sulla resilienza e sul riscatto personale.

1984 – George Orwell

Winston Smith vive in un mondo opprimente in cui ogni gesto, parola o persino pensiero è monitorato dall’occhio invisibile del Grande Fratello. Impiegato al Ministero della Verità con il compito di riscrivere la storia per adattarla alle esigenze del regime, Winston comincia a nutrire un profondo senso di insofferenza verso il sistema. La decisione di tenere un diario segreto segna l’inizio della sua ribellione personale. La visione di Orwell è un capolavoro della narrativa distopica capace di far riflettere sul valore della libertà e dell’informazione.

Le migliori proposte moderne e contemporanee

Se preferisci storie più vicine alla nostra epoca, ricche di mistero, psicologia e sentimenti, la letteratura moderna offre spunti straordinari. Abbiamo raccolto qui di seguito cinque titoli di grande successo che hanno già incantato milioni di lettori.

Il Nome della Rosa – Umberto Eco

Nel tardo autunno del 1327, il frate francescano Guglielmo de Baskerville e il suo giovane novizio Adso da Melk giungono in un’isolata abbazia benedettina. La comunità dei monaci è sconvolta da una scia di delitti misteriosi che sembrano ruotare attorno alla gigantesca biblioteca e a un manoscritto inaccessibile. Umberto Eco firma un giallo medievale straordinario, dove la tensione della ricerca del colpevole si unisce a un affascinante quadro storico e filosofico. Un successo internazionale da assaporare pagina dopo pagina.

L’insostenibile leggerezza dell’essere – Milan Kundera

Sullo sfondo della Primavera di Praga del 1968, Kundera segue le vite, le storie d’amore e i dubbi di Tomás, Tereza, Sabina e Franz. Il romanzo indaga il perenne contrasto tra la pesantezza delle decisioni definitive e la leggerezza di un’esistenza priva di vincoli. Attraverso una prosa fluida e coinvolgente, l’autore guida chi legge dentro la complessità delle relazioni personali, regalandoci risposte trasparenti sui desideri che muovono le nostre scelte quotidiane.

L’ombra del vento – Carlos Ruiz Zafón

Nella Barcellona del dopoguerra, il giovane Daniel Sempere viene condotto dal padre al “Cimitero dei Libri Dimenticati”, un luogo segreto dove riposano migliaia di volumi sottratti all’oblio. Qui Daniel sceglie un romanzo intitolato L’ombra del vento, firmato dallo sconosciuto autore Julián Carax. L’entusiasmo per quella lettura lo trascinerà in un intreccio pieno di mistero, vecchi rancori e amori proibiti. Zafón regala un bestseller amatissimo che trasuda passione viscerale per la carta stampata.

Il Cacciatore di Aquiloni – Khaled Hosseini

Amir e Hassan crescono insieme a Kabul, condividevano la passione per le gare di aquiloni e un’amicizia che sembra fraterna. Tuttavia, la diversità di estrazione sociale e un episodio drammatico segnato dal tradimento spezzeranno quel legame, spingendo Amir alla fuga verso gli Stati Uniti. Anni dopo, l’opportunità di tornare in un Afghanistan devastato dalla guerra offre al protagonista la possibilità di affrontare i fantasmi del passato. Una storia d’impatto emotivo straordinario che parla di riscatto e redenzione.

Quel che resta del giorno – Kazuo Ishiguro

Stevens ha trascorso la sua intera esistenza come maggiordomo a Darlington Hall, mettendo il dovere professionale al di sopra di qualunque sentimento personale. Ormai nella fase matura della vita, decide di intraprendere un viaggio in auto attraverso la campagna inglese per ritrovare una vecchia collega, la signora Kenton. Questo tragitto diventa l’occasione per ripercorrere le proprie scelte, accorgendosi con un pizzico di amarezza delle occasioni perdute in nome dell’etichetta. Ishiguro scrive una narrazione delicata, garbata e di rara finezza psicologica.

Come superare il blocco del lettore e ritrovare il ritmo

Se stai attraversando un periodo in cui l’idea stessa di aprire un libro ti sembra un’impresa, non preoccuparti: succede anche ai lettori più appassionati. La stanchezza accumulata durante la giornata, i ritmi serrati e la costante tentazione di controllare lo smartphone finiscono infatti per prosciugare le energie mentali, allontanandoti dalla lettura. Fortunatamente, ritrovare la voglia di immergerti in una nuova storia è molto più semplice di quanto pensi, e ti basterà cambiare solo qualche piccola abitudine.

Puoi iniziare, per esempio, scegliendo volumi brevi o raccolte di racconti, così da provare subito la soddisfazione di arrivare all’ultima pagina e ritrovare lo slancio di proseguire. Un altro ottimo trucco consiste nel portare sempre un libro con te, infilandolo in borsa o nello zaino: in questo modo riuscirai a sfruttare i piccoli tempi morti della giornata, come le attese o i tragitti sui mezzi pubblici. Prova poi a mettere da parte il telefono prima di andare a dormire e ricavati un angolino accogliente in casa tutto per te. Vedrai che, un po’ alla volta, leggere tornerà a essere il tuo momento di relax preferito.