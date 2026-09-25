Calcio a 5: Cadi Futura alla ricerca dei primi punti nel derby con la Pirossigeno

Umori differenti ma un derby è sempre un derby. Gli appassionati del grande Futsal sono pronti a vivere un derby regionale molto interessante. Pirossigeno Cosenza contro Cadi Antincendi Futura.

Si gioca venerdì sera alle ore 20.30 al Palapirossigeno di Rende.

Insomma, non c’è tregua all’interno di un autentico tour de force di campionato.

I rosso-blu hanno vinto all’esordio 6-2 contro Real Fabrica e si sono ripetuti nell’ultimo turno violando il parquet di Pescara 1-2.

La Cadi, invece, dopo due sconfitte con Formia e la capolista (insieme al prossimo avversario) il Sulmona vuole fortemente il riscatto.

Ritorna in campo Kadu dopo la squalifica. Da decodificare chi rimarrà fuori tra i non formati.

Squadra fortissima e con ambizioni di ritornare in massima serie quella rosso-blu: Tonidandel,Mancuso,Salamonee,Matheus Lucas Dener,il reggino Adornato,Vavà, Fellipe Mello Rossi e non solo rappresentano garanzia di qualità ed efficacia.

Derby tra i fratelli Parisi, Gianluca, portiere della nazionale contro Paolo, estremo difensore dei giallo-blu.

Arbitrano i signori Raffaele Buonocore di Castellammare di Stabia, Emilio Viviani di Nocera inferiore con Cristoforo Corsini al cronometro. Classica diretta su Futsaltv.