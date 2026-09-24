Serie D: Trapani, scelto il successore di Aronica, è il reggino Misiti
La compagine granata riparte con una nuova guida tecnica
24 Settembre 2026 - 16:18 | Comunicato
“Giuseppe Misiti è ufficialmente il nuovo allenatore del F.C. TRAPANI 1905.
Al tecnico calabrese, nello scorso campionato tecnico del Gela, è stata affidata fino al termine della stagione la guida tecnica della prima squadra.
Il Presidente Antonini,a nome di tutta la Società, da il benvenuto e augura buon lavoro al neo tecnico granata”.
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