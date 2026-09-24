City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Serie D: Trapani, scelto il successore di Aronica, è il reggino Misiti

La compagine granata riparte con una nuova guida tecnica

24 Settembre 2026 - 16:18 | Comunicato

Misiti All Reggiomed

“Giuseppe Misiti è ufficialmente il nuovo allenatore del F.C. TRAPANI 1905.
Al tecnico calabrese, nello scorso campionato tecnico del Gela, è stata affidata fino al termine della stagione la guida tecnica della prima squadra.
Il Presidente Antonini,a nome di tutta la Società, da il benvenuto e augura buon lavoro al neo tecnico granata”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Trapani Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?