Calcio, Coppa Italia: l’Admo Pro Pellaro supera il Val Gallico nei minuti finali

L’ADMO Pro Pellaro si aggiudica la sfida di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti, battendo di misura il Val Gallico con un gol quasi allo scadere. Partita non facile contro l’ambiziosa squadra di Promozione, in grado di tenere testa sul piano del ritmo e della qualità alla compagine di Ginobili.

Il tecnico argentino cambia qualcosa effettuando un mini-turnover: tra i pali tocca a Toani, in difesa debutta Cordova, affiancato da Natoli e Tomas Ciantino; sugli esterni spazio a Malara e Pedernera, con il 2009 Errigo ad agire basso davanti alla difesa e Alvarez e Salvador a costruire con qualità, per le punte Cecreta e Vinicius.

Ritmo inizialmente blando con le due squadre guardinghe; sono i bianconeri a sembrare più inclini ad attaccare e all’11’ Tomas Ciantino di testa impegna il portiere Pecora, sugli sviluppi di un angolo. Al 24’ Catalano in pressione sottrae palla agli ospiti e s’invola centralmente, servizio in verticale per Forgiarini che calcia a lato. Dopo il brivido, l’ADMO Pro Pellaro sfiora il vantaggio: 28’, stavolta la ripartenza è bianconera, con la corsa di Cecreta che brucia in velocità La Cava, ma a tu per tu con Pecora si fa ipnotizzare e il suo tiro viene intercettato con il piede sinistro dall’estremo difensore. Alla mezz’ora nuovo squillo dei locali con la botta dalla distanza di Lavilla, bersaglio mancato. Al 36’ lo stesso Lavilla rischia di combinarla grossa, quando nel tentativo di liberare l’area di rigore, non si avvede di Vinicius che gli balza davanti, il pallone rimbalza sul brasiliano e finirebbe in rete se non fosse per la parata reattiva di Pecora, ancora decisivo. Al 39’ ancora il portiere di casa si distende per neutralizzare un rasoterra di Vinicius, mentre al 45’ è solo la precisione a mancare ad Alvarez, pallone a un soffio dal secondo palo sul suo mancino. Il primo tempo va in archivio sullo 0-0.

In avvio di ripresa c’è Francisco Ciantino in campo al posto di Errigo, secondo cambio dopo quello forzato sul finire del primo tempo con l’ingresso di Salandria per Pedernera. Partenza fulminea per i bianconeri: Salvador con il sinistro sfiora il vantaggio dopo meno di un minuto, pallone sull’esterno della rete. Il ritmo torna blando dopo l’accelerazione del finale di primo tempo, ma le occasioni principali continuano a essere per l’ADMO Pro Pellaro. Al 15’ Francisco Ciantino in zona centrale calcia con precisione, Pecora para in due tempi. Al 20’ Pasquale Gatto, uno dei tanti ex in forza al Val Gallico, prova a emulare il “Gol Olimpico” direttamente dalla bandierina siglato in un Bocale-Trebisacce del gennaio 2020, ma Toani riesce a intercettare la traiettoria velenosa del pallone. Al 22’ ci riprova dalla distanza Francisco Ciantino, questa volta il pallone passa poco distante dalla traversa; subito dopo, entra in campo Abayian per Cecreta. I bianconeri mantengono il baricentro alto e rischiano di nuovo in contropiede al 26’, la progressione di Guerrisi si conclude con il suo tiro deviato in calcio d’angolo. Entra poi Kazu per Malara per un ADMO Pro Pellaro a trazione anteriore che prova a chiudere il Val Gallico nella propria metà campo, a caccia del vantaggio. Al 37’ Salvador batte rapidamente un corner sul quale si avventa Abayian, lasciato colpevolmente solo, ma la traiettoria è alta e il “Tanque” riesce solo a sfiorare di testa il pallone che si perde lontano dalla porta. Al 43’ Francisco Ciantino libera in area ancora Abayian, ma Pecora in uscita sbarra la strada alla conclusione dell’attaccante argentino concedendo solo il corner. E proprio dal corner di Salandria, sbuca sul secondo palo Tomas Ciantino che di testa inchioda in rete il gol-partita, il secondo stagionale dopo quello di Bova Marina. Il triplice fischio sancisce un successo di misura, dal quale si ripartirà tra due settimane nel match di ritorno, sfida che varrà un posto nei quarti di finale.

Tabellino

Val Gallico: Pecora, Casedonte, La Cava, Lavilla (1’st Alderete), Iacono, Amato, Serico, Catalano (16’st Di Biase), Forgiarini (28’st Angulo), Gatto (22’st Sapone), Guerrisi. A disposizione: Cuzzocrea, Falzia, Martino, Versaci, Amodeo. Allenatore: D’Agostino.

ADMO Pro Pellaro: Toani, Natoli, T. Ciantino, Errigo (1’st F. Ciantino), Cordova, Malara (29’st Kazu), Vinicius, Alvarez, Cecreta (22’st Abayian), Salvador, Pedernera (40’pt Salandria). A disposizione: Putortì, Fiumara, Ripepi, Dias, Tavella. Allenatore: Ginobili.

Arbitro: Romeo di Reggio Calabria (Prestia e Morano di Vibo Valentia).

Marcatore: 44’st T. Ciantino.

Note: ammoniti Catalano (V), Alderete (V), Salandria (P); angoli 6-6; recupero 2’pt, 3’st.