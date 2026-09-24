Reggio, open day per la Carta d’Identità Elettronica: uffici aperti fino alle 23
Le sedi resteranno aperte al pubblico per i servizi collegati alle consultazioni elettorali e per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica, che potrà essere richiesta senza prenotazione
24 Settembre 2026 - 16:34 | Comunicato Stampa
Nuovo appuntamento a Reggio Calabria dedicato alla Carta d’Identità Elettronica (CIE). Domenica 27 settembre 2026 è prevista un’apertura straordinaria dell’Ufficio centrale e degli uffici dei servizi demografici delle Circoscrizioni di decentramento.
Le sedi resteranno aperte al pubblico dalle ore 7:00 alle ore 23:00 per i servizi collegati alle consultazioni elettorali e per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica, che potrà essere richiesta senza prenotazione.
Carta d’identità cartacea: non valida per viaggiare all’estero
Il Comune informa i cittadini che, in applicazione della disciplina transitoria prevista dall’articolo 11 del D.L. 26 giugno 2026, n. 108, che stabilisce una proroga della validità della carta d’identità cartacea, il documento cartaceo non potrà essere utilizzato per viaggi all’estero, anche nel caso in cui riporti una scadenza successiva al 3 agosto 2026.
L’invito è quindi quello di procedere per tempo alla sostituzione della carta d’identità cartacea con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), che offre maggiori garanzie contro le falsificazioni e consente inoltre di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.
Cosa serve per richiedere la CIE
Il cittadino dovrà presentarsi munito di:
- carta d’identità da sostituire, anche se ancora non scaduta;
- codice fiscale o tessera sanitaria;
- fotografia formato tessera recente, anche in formato elettronico su supporto USB. In questo caso il file dovrà essere in formato JPG, avere una risoluzione di almeno 400 dpi e una dimensione massima non superiore a 500 KB;
- ricevuta del pagamento tramite circuito PagoPA.
Costo e pagamento della Carta d’Identità Elettronica
Il costo della Carta d’Identità Elettronica è di 22,20 euro. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma MyPay, aderente al circuito nazionale PagoPA.
Per effettuare il pagamento è necessario accedere al portale PagoPA della Regione Calabria:
Gli uffici aperti domenica 27 settembre
L’apertura straordinaria riguarderà:
- Ufficio centrale di via Calipari 2/N
- Ufficio decentrato di Santa Caterina – via Montello 10
- Ufficio decentrato di Catona – piazza G. Matteotti
- Ufficio decentrato di Pellaro – Centro civico “C. Cardea”
- Ufficio decentrato di Ravagnese – Centro civico
- Ufficio decentrato di Sbarre/Gebbione – via Graziella n. 5
L’iniziativa consentirà ai cittadini di richiedere il nuovo documento elettronico anche fuori dai normali orari di apertura degli uffici.
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