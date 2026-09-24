La Triathlon Reggio Calabria lascia il segno all’Ironman di Cervia 2026, portando i propri colori in una delle competizioni più impegnative del calendario delle lunghe distanze. Protagonisti della trasferta romagnola Antonino Catalano, Michele Geremia e Angelo Princi, con due importanti risultati al traguardo e una gara sfortunatamente interrotta da una caduta.

A firmare la prestazione di maggior rilievo è stato l’avvocato Antonino Catalano, che ha completato l’Ironman in 9 ore e 57 minuti, abbattendo la prestigiosa barriera delle dieci ore. Un crono di assoluto valore, arrivato al termine dei 3,8 chilometri di nuoto, 180 chilometri in bicicletta e 42,2 chilometri di corsa previsti dalla distanza regina del triathlon.

Catalano ha saputo interpretare al meglio una gara lunga e complessa, raccogliendo il frutto di mesi di preparazione e di un lavoro costruito sulla continuità e sulla capacità di gestire lo sforzo nelle tre discipline.

Prestazione di spessore anche per Michele Geremia, che ha concluso la prova in 10 ore e 41 minuti, nonostante una fastidiosa contrattura al polpaccio sx che gli ha impedito di allenarsi nel migliore dei modi. Un altro ottimo risultato per la società reggina, che vede così due dei propri portacolori tagliare il traguardo di Cervia con tempi significativi.

Per Catalano e Geremia, l’arrivo rappresenta il coronamento di un percorso iniziato molti mesi prima della gara. Preparare un Ironman significa infatti affrontare centinaia di ore di allenamento, conciliando nuoto, ciclismo e corsa con gli impegni della vita quotidiana. Un lavoro spesso lontano dai riflettori che trova la sua sintesi nel giorno della competizione.

La caduta di Angelo Princi

La trasferta di Cervia ha avuto, purtroppo, anche un risvolto amaro. Angelo Princi, finisher l’anno precedente, dopo un’ottima frazione di nuoto (3’ in meno rispetto al tempo stabilito nel 2025) e dopo avere percorso circa 80 km ad una velocità media di 34 km/h, al termine della prima delle due salite in programma, è stato vittima di una caduta, episodio che gli ha impedito di vivere la gara secondo quanto programmato dopo la lunga preparazione.

Un imprevisto che fa parte, purtroppo, delle insidie di una disciplina complessa come il triathlon, soprattutto quando si affrontano distanze così impegnative.

Il risultato sportivo, in questo caso, passa inevitabilmente in secondo piano. Ad Angelo Princi va il pensiero e l’abbraccio di tutta la Triathlon Reggio Calabria, con l’augurio di superare rapidamente le conseguenze della caduta e tornare presto agli allenamenti.

Forza Angelo, la squadra ti aspetta. L’augurio è quello di rivederti presto in piena forma, pronto a riprendere da dove questa sfortunata giornata ti ha costretto a fermarti. Il prossimo traguardo sarà ancora più bello.

Una trasferta che conferma la crescita della squadra

Il bilancio di Cervia resta dunque significativo per la Triathlon Reggio Calabria. Il 9h57’ di Antonino Catalano e il 10h41’ di Michele Geremia rappresentano due risultati importanti, mentre la sfortunata prova di Angelo Princi ricorda quanto, nelle gare di endurance, anche gli imprevisti siano parte della sfida.

Tre atleti, tre storie diverse e un’unica maglia. La partecipazione all’Ironman di Cervia conferma la passione e l’impegno con cui la società reggina continua a confrontarsi con appuntamenti sportivi di grande prestigio.

Per Catalano e Geremia resta la soddisfazione di aver sentito pronunciare, dopo ore di fatica, la frase che ogni atleta sogna quando decide di affrontare questa distanza: “You are an Ironman”.

Per Princi, invece, il secondo traguardo da Ironman è soltanto rimandato.

La Triathlon Reggio Calabria torna da Cervia con due importanti prestazioni, tanta esperienza e, soprattutto, con lo spirito di squadra ancora più forte.