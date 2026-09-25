Al Reggio FilmFest la madrina Ludovica Nasti e Nicola Nocella sul futuro del cinema – FOTO

Workshop, contest per aspiranti attori, incontri con Nicola Nocella e Ludovica Nasti: il festival dello Stretto prosegue tra cinema, cultura e confronto

Una giornata dedicata al cinema come strumento di formazione, inclusione e dialogo con le nuove generazioni. È quella vissuta ieri, 24 settembre, al Reggio Calabria FilmFest – Festival dello Stretto, in programma fino al 26 settembre.

Ampio spazio è stato riservato alla formazione professionale attraverso i workshop promossi dal RCFF Lab in collaborazione con Framinia Academy, dedicati ai temi della sicurezza sul lavoro nel settore cinematografico, alla scelta delle location e alla gestione dei rifiuti sul set.

Una serie di appuntamenti che ha coinvolto professionisti, rappresentanti delle istituzioni e operatori dell’industria audiovisiva, offrendo momenti di confronto sulle competenze necessarie per lavorare nel mondo del cinema.

Next Actor Calabria, spazio ai giovani talenti

Nel pomeriggio il festival ha proseguito il proprio percorso di valorizzazione della produzione cinematografica contemporanea con il podcast ospitato dalla Gioielleria Rocca, nell’ambito della partnership tra RCFF e Boutique Rocca.

Sempre nella giornata di ieri si è svolta la prima sessione di provini del contest Next Actor Calabria, il talent search dedicato ai giovani aspiranti attori e attrici residenti in Calabria.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di individuare e valorizzare nuovi talenti del territorio, offrendo ai partecipanti la possibilità di confrontarsi direttamente con professionisti del settore cinematografico. Il percorso continuerà nelle prossime sessioni previste dal festival, fino alla proclamazione del vincitore durante la cerimonia conclusiva del 26 settembre.

Le proiezioni e gli incontri con Nicola Nocella e Ludovica Nasti

In serata, nella cornice dell’Arena di Piazza De Nava, è stata protagonista la selezione ufficiale del concorso Millennial Movie, con la proiezione dei cortometraggi The Column (La Colonna) di Antonio Cofano, Empathy Rehearsals (Prove tecniche di empatia) di Jacopo Cullin e The Last Reporter (L’ultimo reporter) di Michele D’Anca.

Molto partecipato anche l’incontro sul palco con Nicola Nocella, protagonista di un confronto dedicato al cinema e ai nuovi talenti. L’attore ha dialogato con il pubblico raccontando il proprio percorso professionale nel mondo dell’audiovisivo e affrontando temi legati alle opportunità, alle difficoltà e alle prospettive per le nuove generazioni che scelgono il cinema.

A seguire, spazio alla madrina della XX edizione, Ludovica Nasti, protagonista dell’incontro con il pubblico dedicato al cinema, ai giovani e al rapporto tra esperienza e nuovi linguaggi cinematografici.

Il confronto ha toccato anche il tema del cinema d’avanguardia e della ricerca di nuove forme espressive, con attenzione al ruolo delle nuove generazioni nel futuro dell’audiovisivo.

La giornata si è conclusa con le proiezioni di U.S. Palmese e del docufilm Vamos. Storia vera di un sogno, di Daniela Riccardi.