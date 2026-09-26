Scuola, Meloni: ‘Gli istituti tecnici diventeranno licei tecnologici, una rivoluzione culturale’

La presidente del Consiglio annuncia la riforma approvata dal Governo: “Stessa dignità per tutti i percorsi. Più opportunità per i ragazzi tra ITS Academy e mercato del lavoro”

“C’è un pregiudizio che, in Italia, dura da decenni: chi sceglie un istituto tecnico o professionale fa una scelta di serie B rispetto a chi si iscrive al liceo. È un’ingiustizia verso centinaia di migliaia di ragazzi e i loro insegnanti, e un danno per l’Italia”.

Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post sui social, spiegando che “ieri il Consiglio dei ministri ha deciso che gli istituti tecnici diventeranno licei tecnologici e i professionali licei professionali”.

La riforma degli istituti tecnici e professionali

“Non è un semplice cambio di ‘targa’. È una rivoluzione culturale”, sottolinea la premier, secondo cui “per noi le scuole sono di pari valore, come i ragazzi che le frequentano”.

“Insieme a questa riforma – aggiunge Meloni – arrivano anche la revisione del monte ore degli istituti tecnici e 10 milioni di euro in più per i campus della filiera formativa tecnologica-professionale”.

Il collegamento tra scuola e mondo del lavoro

La presidente del Consiglio richiama poi il percorso già avviato con il Liceo del Made in Italy e la riforma del 4+2, che “quest’anno entra a regime e che dà ad ogni ragazzo una doppia opportunità: puoi specializzarti in un ITS Academy, o entrare subito nel mercato del lavoro”.

“Questo significa mettere la scuola accanto al lavoro che c’è, invece di lasciare le imprese a cercare per mesi profili che nessuno forma”, scrive Meloni.

Secondo la premier, il sistema produttivo italiano “ottiene i risultati che ottiene grazie a chi sa fare: tecnici, meccatronici, chimici, periti agrari, geometri, cuochi, artigiani, informatici, che sono splendidamente formati”.

L’appello agli studenti