Ryanair ridisegna Reggio, il caso Berlino: il volo non è a rischio per pochi passeggeri. Il retroscena

La cancellazione della tratta Reggio Calabria-Berlino dal prossimo inverno si inserisce nel ridimensionamento della compagnia irlandese sullo scalo dello Stretto. Ma alla base della scelta ci sarebbe la chiusura della base Ryanair nella capitale tedesca.

Il caso del volo Ryanair Reggio Calabria-Berlino racconta una storia diversa rispetto a quella che potrebbe apparire leggendo soltanto l’elenco delle rotte cancellate dal prossimo inverno.

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La tratta internazionale che collega il Tito Minniti con la capitale tedesca, infatti, non sarebbe destinata a chiudere per un problema di domanda o per un basso riempimento degli aerei. Al contrario, il collegamento avrebbe registrato una buona risposta da parte dei passeggeri.

La motivazione sarebbe da ricercare altrove. Ovvero nella decisione di Ryanair di chiudere la propria base operativa all’aeroporto di Berlino Brandeburgo, con il conseguente trasferimento di aerei e personale verso altri scali europei.

Una scelta che si inserisce nel più ampio cambio di strategia della compagnia low cost irlandese sullo scalo reggino. Come raccontato da CityNow nell’approfondimento sul futuro dei voli internazionali del “Tito Minniti”, da novembre 2026 diverse rotte estere potrebbero essere cancellate, lasciando in piedi soltanto il collegamento con Barcellona.

La chiusura della base di Berlino e l’effetto sulla tratta con Reggio Calabria

Secondo quanto riportato anche dal Sole 24 Ore, Ryanair avrebbe deciso di chiudere la base di Berlino al termine della stagione estiva, trasferendo i sette aeromobili attualmente presenti nella capitale tedesca verso altre basi europee. E la chiusura dovrebbe scattare il 24 ottobre, con gli aerei destinati ad aeroporti caratterizzati da costi operativi più contenuti, tra cui anche alcune basi italiane.

Berlino continuerà comunque ad essere servita dalla compagnia, ma con una capacità ridotta e con velivoli provenienti da altre basi.

Il collegamento con Reggio Calabria, quindi, non sarebbe stato penalizzato da un mancato successo commerciale, ma da una decisione industriale più ampia legata alla riorganizzazione della presenza Ryanair in Germania.

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Ryanair contro l’aumento dei costi aeroportuali tedeschi

Alla base della scelta della compagnia ci sarebbero soprattutto i costi dello scalo di Berlino Brandeburgo.

Ryanair ha contestato l’aumento delle tariffe aeroportuali, definendole “ingiustificate ed eccessive”, spiegando che dal 2019 i costi sarebbero cresciuti in modo significativo mentre il traffico passeggeri dello scalo sarebbe diminuito.

Secondo la compagnia, il traffico aereo a Berlino sarebbe passato dai circa 36 milioni di passeggeri del 2019 agli attuali livelli inferiori, mentre le tariffe aeroportuali avrebbero registrato aumenti importanti, con ulteriori rincari previsti dal 2027.

Proprio l’annunciato aumento delle tariffe del 10% da parte dell’aeroporto di Berlino Brandeburgo avrebbe rappresentato l’elemento decisivo nella scelta di Ryanair.

Il futuro del Tito Minniti e la nuova strategia Ryanair

Il caso Berlino diventa dunque emblematico per comprendere il futuro dei collegamenti internazionali dell’aeroporto dello Stretto.

La cancellazione della tratta con la capitale tedesca non sarebbe il risultato di una mancata attrattività di Reggio Calabria, né di un problema legato alla risposta dei viaggiatori. Il nodo sarebbe legato alla strategia complessiva di Ryanair, che sta spostando risorse verso basi considerate più convenienti dal punto di vista economico.

Per il “Tito Minniti” resta quindi aperta la questione sul modello di sviluppo futuro dello scalo: dopo una fase di forte espansione internazionale, con l’arrivo di numerose rotte Ryanair, il prossimo inverno potrebbe segnare un ridimensionamento dell’offerta estera.

Una riduzione che, nel caso specifico di Berlino, sembra dipendere più dalle scelte della compagnia e dal quadro dei costi aeroportuali europei che dalle performance del collegamento con Reggio Calabria.