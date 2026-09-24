Nuova Igea, il presidente Bonina: ‘Faremo saltare le coronarie ai 10.000 del Granillo’
"Non voglio sminuire il valore della Reggina, ma... Cosa dirò a Lotito?"
24 Settembre 2026 - 09:36 | Redazione
Il presidente della Nuova Igea Immacolato Bonina, parla ai microfoni di “Casa Igea“. Di seguito i passaggi che riguardano il campionato e ovviamente lo scontro diretto di domenica prossima: “Quando in estate c’è stata la trattativa per portare Auteri a Barcellona Pozzo di Gotto, lui ha tentennato. Poi si è intravista la possibilità di prendere Ferraro e sono rimasto affascinato dal suo modo di vedere il calcio e già lo scorso anno lo abbiamo visto con l’Athletic Palermo. Un gioco offensivo che concede qualcosa, ma stiamo trovando l’equilibrio giusto. Si parla di gol e di punti, ma poi bisogna anche parlare delle squadre che si incontrano. Noi abbiamo battuto Avola e Vibonese, pareggiato con la Vigor Lamezia e superato il Trapani di Antonini il quale mi ha detto che per costruire la squadra ha speso tantissimi soldi.
Un avvio per quello che riguarda il calendario in salita e noi questa salita la stiamo percorrendo bene. Il mister ci ha chiesto due calciatori per ruolo e lo abbiamo accontentato. Chi subentra deve essere più importante di chi gioca dall’inizio. Non bisogna nascondersi, dopo il campionato scorso strepitoso si è alzata l’asticella in società e tra i tifosi, per questo abbiamo voluto costruire una squadra competitiva. Reggina, Nuova Igea, Sambiase, Vibonese e Nissa saranno le squadre che battaglieranno fino alla fine per imporsi. Per come interpreta il calcio mister Ferraro, una squadra vale l’altra, in casa e fuori, perchè secondo me i campionati si vincono attraverso il gioco.
Ripetere il risultato dello scorso anno al Granillo? Sinceramente non lo so perchè il calcio è fatto di episodi. E’ chiaro che se vai a giocare a Reggio Calabria creando sei o sette occasioni da gol come a Trapani e non riesci a segnare, loro possono punirti, però sono convinto che faremo una grossissima partita e sono abbastanza fiducioso che possiamo sbancare il Granillo. Non voglio sminuire il valore della Reggina, ma fino ad oggi ha incontrato delle neo promosse e a Modica ha rischiato di capitolare. Non credo che sia quella schiacciasassi che tutti pensano e spero come Nuova Igea domenica di poterlo dimostrare. Io penso che faremo saltare le coronarie alle 10.000 persone del Granillo. Cosa dirò a Lotito? Nulla, spero abbia scelto la partita sbagliata da vedere…”
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