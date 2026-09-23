Reggina: gol e spettacolo in attesa anche di quei due… Poi c’è quel dato curioso

E c'è uno dei pezzi pregiati del mercato estivo che ancora non si è visto in campionato

La Reggina continua a correre. Quattro vittorie nelle prime quattro giornate, 13 gol realizzati e ancora nessuna rete subita: il cammino degli amaranto in campionato è partito nel migliore dei modi. Una squadra che trova con continuità la via della rete e che ha costruito il proprio rendimento sulla forza del gruppo. Il dato curioso riguarda il miglior marcatore della formazione di mister Marchionni: il capocannoniere amaranto è infatti un centrocampista, Abonckelet, già protagonista di due reti in Coppa Italia e addirittura tre in campionato in questo avvio di stagione. In attesa che anche gli attaccanti riescano a trovare maggiore continuità sotto porta, la Reggina può comunque contare su una rosa capace di distribuire le responsabilità offensive.

Una caratteristica che, al momento, permette al tecnico di guardare con maggiore serenità al rendimento del reparto avanzato. Quando sono tanti i giocatori in grado di arrivare alla conclusione e segnare, l’eventuale assenza di gol da parte delle punte pesa meno sul bilancio complessivo della squadra.

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Marchionni attende il recupero di Reis e Guida

In vista dei prossimi impegni, l’attenzione dello staff tecnico è rivolta anche all’infermeria. Marchionni attende aggiornamenti sulle condizioni di Reis, uno dei migliori protagonisti della fase iniziale e di Michele Guida, fermatosi dopo pochi minuti disputati contro il Licata a causa di un problema alla caviglia. Il recupero di entrambi rappresenterebbe un’importante risorsa per la squadra. Reis e Guida potrebbero infatti ampliare ulteriormente le possibilità di scelta del tecnico, chiamato eventualmente a gestire una concorrenza interna di alto livello. E poi c’è uno dei primi pezzi pregiati del mercato estivo che ancora non ha visto il campo in questo campionato, solo uno spezzone di gara in Coppa. Parliamo di Franchini, calciatore che non ha bisogno di presentazioni.

Una “piacevole complicazione” per Marchionni, che si ritroverebbe a dover scegliere tra più alternative in una squadra che, fin qui, ha dimostrato di avere tante soluzioni e un’identità già ben definita.