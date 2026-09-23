Suppletive Reggio, il rush finale: candidati in piazza per l’ultimo appello

Ultimi giorni di campagna elettorale per le suppletive di Reggio Calabria: i quattro candidati chiudono con i comizi finali in città prima del voto del 27 e 28 settembre

Le elezioni suppletive per il collegio uninominale U05 di Reggio Calabria entrano nella fase decisiva. A pochi giorni dal voto del 27 e 28 settembre, i quattro candidati si preparano agli ultimi appuntamenti pubblici, con i comizi finali dedicati al confronto con gli elettori prima del silenzio elettorale.

La sfida per il seggio alla Camera lasciato vacante da Francesco Cannizzaro si avvia dunque verso il rush finale, con Domenico Giannetta, Fabio Roscioli, Frank Benedetto e Francesco Toscano impegnati negli ultimi incontri sul territorio.

Giannetta apre il calendario dei comizi finali con Vannacci

Il primo appuntamento sarà quello di Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale. Oggi, mercoledì 23 settembre alle ore 18:30, Piazza Duomo ospiterà il comizio conclusivo della sua campagna elettorale con la presenza del leader del movimento Roberto Vannacci.

Al centro dell’iniziativa il tema della rappresentanza territoriale e il rapporto diretto con gli elettori reggini, temi sui quali Giannetta e Vannacci hanno concentrato diversi interventi nelle ultime settimane.

Roscioli chiude per il centrodestra in Piazza Duomo

Giovedì sarà invece la volta di Fabio Roscioli, candidato sostenuto dalla coalizione di centrodestra. L’appuntamento è fissato per giovedì 24 settembre alle ore 19:30 in Piazza Duomo, dove saliranno sul palco anche il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e i rappresentanti della coalizione.

Per Roscioli sarà l’ultimo momento pubblico prima del voto, dopo una campagna elettorale caratterizzata dalla presenza dei vertici regionali e nazionali dei partiti che sostengono la sua candidatura.

Venerdì la chiusura di Benedetto e Toscano

L’ultima giornata di campagna elettorale vedrà impegnati gli altri due candidati.

Frank Benedetto, candidato del centrosinistra, terrà il suo appuntamento conclusivo alle ore 17:00 al Teatro Odeon. Un momento dedicato agli ultimi messaggi agli elettori prima dell’apertura delle urne.

Alle ore 18:00, invece, sarà il turno di Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana e Popolare, che chiuderà la campagna elettorale a Piazza Camagna.

La corsa verso il voto

Gli ultimi giorni saranno quindi segnati dai tradizionali comizi di chiusura, con i candidati chiamati a rivolgersi direttamente ai cittadini e a ribadire priorità, programmi e motivazioni della propria candidatura.

Dopo settimane di incontri, confronti e iniziative politiche, la parola passerà agli elettori del collegio U05, chiamati a scegliere il nuovo rappresentante alla Camera nelle giornate di domenica 27 e lunedì 28 settembre.