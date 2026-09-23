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Suppletive a Reggio, Roscioli e Cannizzaro chiudono la campagna elettorale in Piazza Duomo

L’iniziativa arriva a pochi giorni dal voto, in programma il 27 e 28 settembre, e rappresenta l’ultimo momento di confronto con elettori e sostenitori prima dell’appuntamento alle urne

23 Settembre 2026 - 11:53 | di Redazione

Roscioli

Ultimo appuntamento pubblico per Fabio Roscioli, candidato del centrodestra alle elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale U05 di Reggio Calabria. Giovedì 24 settembre, alle ore 19:30, Piazza Duomo ospiterà il comizio di chiusura della campagna elettorale, con la partecipazione del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro.

L’iniziativa arriva a pochi giorni dal voto, in programma il 27 e 28 settembre, e rappresenta l’ultimo momento di confronto con elettori e sostenitori prima dell’appuntamento alle urne.

Sul palco interverranno Roscioli e Cannizzaro, insieme ai rappresentanti delle forze politiche della coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Unione di Centro.

L’appuntamento di Piazza Duomo chiuderà una campagna elettorale caratterizzata da numerosi incontri sul territorio e dalla presenza dei vertici nazionali e regionali della coalizione.

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