Ivan Messina, terza stagione in amaranto: ‘Un nuovo inizio, dobbiamo costruire le basi’

"Abbiamo cambiato tanto, ci sono tanti giovani e diversi italiani. Prima riusciremo a portarli a un buon livello, prima crescerà la squadra"

Per il giocatore della Reggio BiC è tempo di iniziare una nuova stagione, la terza consecutiva con la maglia amaranto. Dopo due annate straordinarie, culminate in altrettante Final Four europee e nella storica conquista dell’Eurocup 2, la squadra reggina si presenta ai nastri di partenza con un volto profondamente rinnovato.

Tanti i cambiamenti all’interno del roster, con l’inserimento di diversi giovani e di nuovi giocatori italiani. Una situazione che, secondo Messina, rende la stagione 2026/2027 particolarmente interessante e allo stesso tempo impegnativa.

“È una stagione particolare anche quest’anno, perché abbiamo cambiato tanti elementi e ci sono tanti giovani e diversi italiani», racconta il giocatore amaranto. «Mi aspetto un anno particolare, però credo che, se riusciamo a mettere un po’ delle basi nei primi mesi, riusciremo poi a trarre qualcosa di buono più avanti, quando arriveranno i mesi importanti“.

Un nuovo ciclo dopo due anni straordinari

La Reggio BiC arriva da due stagioni che hanno lasciato il segno nella storia del club. Due partecipazioni consecutive alle Final Four europee, con il percorso culminato nel 2026 con la vittoria dell’Eurocup 2 davanti al pubblico del PalaCalafiore.

Un passato recente importante, ma che non deve trasformarsi in un peso per il nuovo gruppo. Per Messina, infatti, il rinnovamento del roster rappresenta a tutti gli effetti l’inizio di un nuovo ciclo.

“Noi comunque deriviamo da due anni pazzeschi, due finali di fila. Paradossalmente, è strano dirlo, ma è come se fosse un nuovo inizio, un nuovo ciclo. Ci sono tanti giovani e tanti italiani“.

Ed è proprio sui giovani che dovrà concentrarsi una parte importante del lavoro quotidiano. L’esperienza dei giocatori più navigati potrà essere fondamentale per accompagnare la crescita dei nuovi arrivati.

“Prima loro arrivano a un buon livello, prima noi arriveremo come squadra ad avere anche un allenamento di qualità, intenso. Dobbiamo aiutare i giovani affinché poi loro possano aiutare noi nelle partite che conteranno“.

Un ruolo da “chioccia”, dunque, per il giocatore amaranto, chiamato insieme agli elementi più esperti a contribuire non soltanto sul parquet, ma anche alla crescita di un gruppo che dovrà trovare progressivamente la propria identità.

«Mi aspetto un campionato equilibrato»

Messina guarda poi al prossimo campionato di Serie A FIPIC e prova a delineare gli equilibri della nuova stagione.

Secondo il giocatore della Reggio BiC, ci sarà una fascia alta particolarmente definita, con tre squadre che, almeno sulla carta, partono su un livello differente: “Mi aspetto un campionato dove le prime tre in assoluto, quindi Cantù e le due sarde, sono per me di un altro livello“.

Alle spalle di questo gruppo, però, potrebbe svilupparsi una corsa decisamente più equilibrata, con diverse formazioni pronte a contendersi gli obiettivi più importanti della stagione.

“C’è una buona fascia intermedia di squadre interessanti“, osserva Messina. “Treviso si è rinforzata, Bergamo si è rinforzata, c’è la solita Giulianova, c’è la solita Macerata e ci siamo anche noi“.

Ed è proprio in questa fascia che la Reggio BiC proverà a ritagliarsi il proprio spazio, con l’obiettivo di arrivare ancora una volta agli appuntamenti decisivi della stagione.

“Ci giochiamo un po’ queste squadre l’accesso alle Final Four sia di Coppa Italia che di scudetto. Mi aspetto un campionato equilibrato, dove veramente c’è una fascia intermedia molto interessante“.

L’auspicio è quindi quello di assistere a una stagione meno scontata, nella quale i risultati possano distribuire maggiormente i punti e mantenere aperta la corsa agli obiettivi fino alle fasi decisive.

“Spero che ci siano partite un po’ meno scontate, dove i punti possano diversificarsi anziché far scappare sin da subito le prime tre. Mi aspetto un campionato interessante“.

La nuova formula dell’Eurocup: «Vedremo in corso d’opera»

Dopo aver conquistato l’Eurocup 2 nella scorsa stagione, la Reggio BiC si prepara anche ad affrontare le novità legate alla competizione europea e alla sua nuova formula.

Sul tema, però, Messina preferisce mantenere un atteggiamento prudente. Il giocatore non nasconde di non avere ancora maturato un’opinione definitiva.

“Non lo so, ti dico la verità, non mi so ancora esprimere. Ho parlato anch’io con il coach“.

La parola, dunque, passa al campo. Sarà l’esperienza diretta della competizione a permettere alla squadra di comprendere fino in fondo caratteristiche e conseguenze della nuova formula.

“Si vedrà in corso d’opera. Vediamo un attimo in corso. Non ti saprei dare un parere adesso“, conclude Messina.

Per la Reggio BiC, dunque, si apre una stagione diversa dalle precedenti. Un roster rinnovato, tanti giovani da accompagnare nella crescita e un campionato che si preannuncia combattuto nella fascia intermedia. In questo scenario, l’esperienza di Ivan Messina e degli altri giocatori più esperti sarà uno degli elementi sui quali la formazione amaranto potrà costruire il proprio nuovo percorso.