Reggina, Romairone: ‘Non abbiamo alternative, dobbiamo vincere il campionato. Subito’

Serio, competente, silenzioso. Il Ds Romairone si gode la sua creatura, costruita tassello dopo tassello insieme al tecnico Marchionni. Ma lo fa alla sua maniera, consapevole si della forza dei suoi calciatori, ma allo stesso tempo con la saggezza di chi sa che il percorso è ancora lungo. Un passaggio dell’intervista rilasciata a Tuttosport:

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“La Serie D è il campionato più difficile che esista quando l’obiettivo è arrivare primi. Ho visto squadre fare più di 80 punti e non salire di categoria. Quando in estate Claudio Lotito mi ha portato a Reggio Calabria sapevo perfettamente cosa si aspettava da tutti noi: non abbiamo alternative a far tornare la Reggina dove gli compete, ma va fatto subito, vincendo il campionato. La squadra è competitiva, ha tutte le credenziali adeguate, giocatori esperti abituati a lottare per vincere, essendoci già riusciti in passato, sia tra i giovani. In D gli under, tre da schierare sempre, sono fondamentali. Domenica è andato in gol il difensore Toscano classe 2008, acquistato a titolo definitivo dal Genoa“.