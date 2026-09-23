Reggina: il pensiero del Ds Romairone sul tecnico Marchionni
Insieme hanno costruito l'organico della squadra amaranto
23 Settembre 2026 - 11:04 | Redazione
Nel corso dell’intervista rilasciata a Tuttosport, il Ds Romairone ha parlato anche di mister Marchionni: “Si è calato immediatamente nella realtà di Reggio. E’ un motivatore straordinario, è meticoloso e attento ai particolari. Ha scelto come modulo il 3-5-2, sa esaltare le qualità dei singoli, in particolar modo nella fase offensiva, lo dimostrano i 13 gol fatti in quattro partite. La squadra ha avuto subito una identità ben precisa, sa perfettamente quello che vuole e come intente ottenerlo. Il percorso è ancora lungo, ma questo avvio ci fa capire che siamo sulla strada giusta per riportare la Reggina nei professionisti”.
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