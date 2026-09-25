Reddito di merito, confronto in Regione per estendere la misure agli studenti di Accademie e Conservatori

Secondo incontro operativo alla Cittadella regionale con i rappresentanti delle istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Prosegue il confronto tra la Regione Calabria e le istituzioni del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) per approfondire le possibili modalità di applicazione della misura del “Reddito di Merito” anche agli studenti delle accademie e dei conservatori calabresi.

Presso la Cittadella regionale si è svolto il secondo incontro operativo convocato dalla Regione, dopo la prima riunione dello scorso 20 maggio.

Il tavolo istituzionale alla Cittadella regionale

All’incontro hanno preso parte l’assessore alla Programmazione Comunitaria e Nazionale, Marcello Minenna, e l’assessore all’Istruzione, Eulalia Micheli.

Presenti i rappresentanti delle istituzioni AFAM calabresi: il vicedirettore Emanuele Cardi e il presidente Roberto Gaudio per il Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza; Stefania Mancuso, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro; Giuseppe Stracuzza, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria; Marco Prochilo, direttore amministrativo del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria, per delega del Presidente e del Direttore; Valentina Currenti, direttrice del Conservatorio “S. Arlia” di Nocera Terinese; e Francescantonio Pollice, direttore del Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia.

Approfonditi i percorsi di studio artistici e musicali

Nel corso della riunione sono state analizzate le caratteristiche dei percorsi formativi delle istituzioni AFAM, con particolare attenzione alle specificità degli studi artistici e musicali.

Il confronto ha permesso di approfondire anche gli aspetti tecnici e organizzativi legati alla possibilità di raccordare questi percorsi con la misura del “Reddito di Merito”, tenendo conto delle peculiarità del comparto.

Il lavoro tra Regione e istituzioni coinvolte proseguirà nelle prossime fasi, con ulteriori approfondimenti sugli elementi emersi durante l’incontro.

Coinvolti anche gli atenei calabresi

Nel prosieguo del confronto saranno coinvolti anche gli Atenei calabresi, attualmente interessati dall’attuazione della misura, con l’obiettivo di valutare le possibili modalità operative per un eventuale ampliamento del programma.

Gli assessori Eulalia Micheli e Marcello Minenna hanno sottolineato l’importanza della collaborazione con le istituzioni AFAM e della prosecuzione del dialogo istituzionale per individuare soluzioni condivise.