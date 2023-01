Marcello Minenna (Bari, 26 dicembre 1971) è un civil servant, economista esperto in finanza stocastica, attualmente editorialista de Il Sole24Ore, nominato dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto assessore della Giunta regionale.

Minenna scende in campo dopo le dimissioni di Mauro Dolce. A lui il Governatore ha affidato le seguenti deleghe:

deleghe strategiche per la Calabria;

ambiente e tutela del territorio;

programmazione, pianificazione e gestione del ciclo integrato dei rifiuti e delle risorse idriche;

programmazione unitaria;

coordinamento strategico e razionalizzazione delle società partecipate;

verifica e attuazione dei progetti strategici del governo regionale.

Il Curriculum di Marcello Minenna

È stato Direttore Generale dell’Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato; in precedenza: Assessore al Bilancio, Patrimonio, Partecipate, Politiche Sociali e Spending Review di Roma Capitale, chair della Task Force MIFID2 del Comitato per l’Analisi Economica e dei Mercati (Cema) presso l’ESMA e Direttore dell’Ufficio Analisi Quantitative e Innovazione Finanziaria della Consob.

È autore di diverse pubblicazioni tra cui:

1. The Incomplete Currency, edito in inglese da Wiley & Son (2016) ed in italiano da Ediesse col titolo La moneta incompiuta (2016), con prefazione di Romano Prodi, in cui analizza l’architettura dell’eurozona, evidenziandone le criticità e le possibili soluzioni.

2. A Quantitative Framework to Assess the Risk-Return Profile of Non-Equity Products, edito da Riskbooks (2009), in cui illustra un set di indicatori probabilistici, derivati dal teorema fondamentale dell’asset pricing, per la misurazione dei rischi dei prodotti finanziari.

3. A Guide to Quantitative Finance, edito da Riskbooks (2006), un testo di divulgazione di finanza stocastica.

È autore di numerosi articoli economico-finanziari su il Wall Street Journal e il Financial Times.

ONORIFICENZE

Nel 2022:

riceve la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per il Progetto Metamorfosi: il legname ricavato dalle imbarcazioni abbandonate dai migranti sulle coste italiane viene reso disponibile ai detenuti delle Case di Reclusione per realizzare beni tra cui strumenti musicali ad arco che compongono la “Orchestra del mare“;

riceve la Benemerenza Speciale della Nobile Accademia Internazionale Mauriziana;

viene insignito del titolo di Cavaliere Ufficiale del Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Nel 2020 viene nominato Ufficiale della Repubblica dopo la nomina nel 2009 a Cavaliere della Repubblica.

INCARICHI AD PERSONAM

2017-2018 | Stati Generali della lotta alla criminalità organizzata presso il Ministero di Giustizia

Mette a disposizione le sue competenze su Distributed Ledger Technology (blockchain e cripto-valute) per supportare lo sviluppo di metodi di indagine che tengano in considerazione il potenziale uso di queste tecnologie da parte delle organizzazioni criminali.

2013-2020 | Think Tank Astrid – NENS

Fornisce contributi di analisi quantitativa alle attività di ricerca dei gruppi di lavoro negli ambiti della gestione dei rischi del sistema finanziario e dell’architettura dell’Eurozona.

2010-ad oggi | CGIL

Supporta nelle materie economico-finanziarie le attività del segretario generale e di diverse categorie del sindacato.

2006-2010 | Gruppo di lavoro per la regolamentazione dei rischi dei contratti derivati stipulati dagli Enti Locali

Collabora alla redazione di un’ipotesi di regolamentazione per la trasparenza dei rischi introducendo scenari probabilistici.

ATTIVITÀ ACCADEMICA

1999-ad oggi | Corsi di finanza quantitativa in diversi atenei italiani ed esteri e seminari rivolti agli operatori di mercato.

Dal 2022 insegna Econometria finanziaria e finanza empirica presso l’Università San Raffaele di Roma.

Nel 2020 tiene il corso intitolato: «The Eurozone Risk Morphology» rivolto agli studenti di dottorato presso l’Istituto Sant’Anna di Pisa.

Nel periodo 2006-2020 tiene il corso di «Topics in Quantitative Finance» rivolto agli studenti di Master presso l’Università Luigi Bocconi.

Nel periodo 2015-2020 tiene il corso «Advanced Derivative Pricing and Calibration Via Quadrature» alla London Graduate School of Mathematical Finance, scuola di Ph.D che consorzia i principali atenei londinesi.

Nel 2018 consegue l’abilitazione scientifica nazionale come professore di seconda fascia in Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale e in Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.

Dal 2021 è abilitato come professore di prima fascia in Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale e come professore di seconda fascia in Politica economica.

FORMAZIONE

1997-2001 | Università di Brescia

Dottore di ricerca in Matematica per l’analisi dei mercati finanziari

1998-1999 | Columbia University, New York

Master of Arts in Mathematical Finance

1998 | Abilitazione professionale

Revisore dei conti

1994 | Abilitazione professionale

Dottore commercialista

1994-1995 | Marina Militare

Ufficiale di complemento (Accademia navale e S.O.C.)

1989-1993 | Università Bocconi

Laurea in Economia con lode. Tesi con Luigi Guatri, premiato da Mario Monti con la medaglia d’oro come più giovane laureato del corso.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

AGENZIA ACCISE DOGANE MONOPOLI DI STATO – ADM[2020-2023]

Durante il suo mandato di Direttore Generale ha profondamente riorganizzato l’Agenzia che, sotto la sua guida, svolge un ruolo strategico durante la Brexit, la crisi pandemica, quella energetica e il conflitto russo-ucraino.

I risultati sono misurabili ed illustrati attraverso nuove pubblicazioni: il Libro Blu e il Bollettino Statistico trimestrale presentato al festival dell’economia di Trento.

L’Agenzia attraverso una serie di interventi di vigilanza regolamentare, ispettiva e informativa ha assicurato alle «casse dello Stato» 80 miliardi di euro nel 2022, in netta crescita rispetto ai circa 60 del 2020. In particolare:

sono stati recuperati quasi 2 miliardi di euro nel contrasto alle frodi su carburanti;

sono stati chiusi oltre 150 distributori di benzina non in regola;

sono stati centuplicati i sequestri di stupefacenti nei porti;

sono stati milluplicati i sequestri di rifiuti negli spazi doganali;

sono stati triplicati i sequestri di merci contraffatte;

sono stati sequestrati oltre 150 milioni di euro per illeciti valutari in connessione al traffico passeggeri;

sono stati oscurati oltre 2500 siti internet e decuplicati gli interventi interdittivi sulle piattaforme e-commerce;

sono stati effettuati interventi sulle filiere che hanno abbattuto dell’80% il contrabbando sui tabacchi e sui liquidi da inalazione;

è stata creata la nuova rete di distribuzione vigilata per i liquidi da inalazione (i c.d. negozi “svapo”);

sono state smaltite oltre 20 tonnellate di tabacchi sequestrati con l’ausilio dei laboratori chimici;

sono state chiuse oltre 300 bische clandestine ed elevate oltre 10 milioni di euro di multe;

è stato avviato il potenziamento della rete di scanner in porti e aeroporti che prevede anche innovativi strumenti portatili;

sono state modernizzate le procedure in materia di gestione dei beni sequestrati potendo così mettere a disposizione delle altre Amministrazioni dello Stato decine di vetture, migliaia di litri di carburante e beni di varia natura e avviare innovative procedure di asta on-line che hanno consentito di dismettere decine di beni di lusso, vetture e barche sequestrate alla malavita;

è stata avviata la digitalizzazione dei porti con l’uso di telesorveglianza.

ADM ha inoltre digitalizzato e modernizzato i processi divenendo un partner per lo sviluppo delle imprese italiane e del territorio. In particolare vanno segnalati:

il progetto di «dogana a chilometro zero» che ha portato le verifiche doganali presso le sedi di oltre 5.000 imprese;

i sistemi di geo-localizzazione attivati per creare fast corridor doganali vigilati a distanza tra cui il fast corridor ferroviario più lungo d’Europa che collega Gioia Tauro a Bologna;

il Sistema Unico Doganale dei Controlli S.U.Do.Co. per semplificare, velocizzare e rendere trasparenti le procedure per i controlli delle merci in entrata e in uscita dall’Italia e aumentare la competitività della rete logistica nazionale nei porti e negli aeroporti;

lo smaltimento di oltre 3.000 «relitti del mare» spiaggiati sulle coste o semi/affondati nei porti (di cui una decina di stazza superiore alle 100 tonnellate);

le “case delle legalità”, ove sono esibiti i beni contraffatti anche a confronto con quelli originali, nelle principali sedi di ADM, manifestazioni fieristiche, piazze delle città italiane, nonché in aeroporti e porti;

le nuove procedure di vigilanza a tutela del Made in Italy e per contrastare l’Italian sounding mettendo le certificazioni dei laboratori chimici a disposizione del sistema produttivo nazionale attraverso la società in-house ADM-Qualitalia SpA;

la riattivazione, dopo anni di inerzia, delle Zone Franche Doganali.

Si definiscono procedure per rendere su base annuale i concorsi a funzionari e dirigenti dopo più di dieci anni di inerzia; in poco più di sei mesi vengono selezionati oltre 1.000 funzionari ed assistenti tra oltre 175.000 candidati con una procedura full digital su 14 poli fieristici nazionali.