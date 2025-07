Miss Film Festival: un successo la selezione regionale, appuntamento alla finalissima di settembre

Si è svolta con successo la terza selezione regionale del concorso “Miss Film Festival” presso il ristorante-pizzeria Naif di Saline Joniche, una serata che ha celebrato la bellezza, il talento e la passione per lo spettacolo.

Una serata indimenticabile

L’evento ha visto la partecipazione di tanti ospiti illustri, in un’atmosfera di grande energia e divertimento. Il locale, perfetto nell’accogliere l’importante evento, è stato il cuore pulsante di una serata ricca di emozioni. La presentatrice Cettina Crupi ha saputo guidare la serata con grande maestria, dando vigore e dinamismo all’intero evento, che ha avuto il piacere di ospitare alcuni dei più apprezzati nomi del panorama musicale e artistico.

Voci straordinarie sul palco

Particolarmente emozionante è stato l’intervento delle cantautrici Anna Gatto e Vanessa Gattuso, che con le loro voci uniche hanno saputo toccare il cuore della platea, regalando performance indimenticabili. La loro esibizione ha aggiunto un tocco di classe alla serata, coinvolgendo il pubblico in un’esplosione di emozioni.

I protagonisti della serata

Non solo belle presenze, ma anche grande talento. Tra i partecipanti che hanno brillato nella serata, i seguenti ragazzi hanno conquistato il pubblico e sono passati alla finalissima nazionale del concorso:

Emma Calabrò

Ilaria Gattuso

Sabrina Barreca

Jasmine Palumbo

Filippo Latella

Francesco Azzarà

Gabriele Campolo

Questi giovani talenti, selezionati per la loro presenza scenica e capacità, si preparano ora a rappresentare la Calabria nella finalissima nazionale, che si terrà dal 5 al 7 settembre presso l’hotel-villaggio “La Feluca”.

Un ringraziamento speciale

Massimo Spagnò, patron del concorso, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile l’evento: dalla location, che ha ospitato l’incontro con professionalità, agli sponsor che hanno dato supporto all’iniziativa. Un ringraziamento speciale va ad Aldo Bagnato, fotografo dell’evento, e a Susy Meduri, truccatrice e agente regionale, per il loro contributo fondamentale.

La serata è stata resa ancora più speciale grazie agli sponsor che hanno sostenuto il concorso:

Tizy Style Creazioni (Tiziana Vescio)

(Tiziana Vescio) Make’up (Susy Meduri)

(Susy Meduri) Focalizza Agency (Massimo Spagnò)

(Massimo Spagnò) Malu’ Costumi da Bagno

Pasticceria Lamezia (Ruberto)

Un ringraziamento anche alle emittenti televisive Telemia e Video Italia, che hanno seguito con interesse l’evento, contribuendo a dare visibilità al concorso.

La finalissima a settembre

Concludendo la serata, Massimo Spagnò ha annunciato con entusiasmo che la finalissima nazionale del “Miss Film Festival” si terrà dal 5 al 7 settembre all’hotel-villaggio La Feluca, un appuntamento da non perdere per scoprire nuovi talenti e per vivere un evento che celebra la bellezza e il talento in tutte le sue forme.

Un altro passo verso il grande schermo per i talenti della Calabria, che, grazie al concorso “Miss Film Festival”, hanno la possibilità di farsi notare nel mondo del cinema e dello spettacolo. Non vediamo l’ora di scoprire chi saranno i protagonisti della finalissima di settembre!