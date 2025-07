Reggio, presentati gli appuntamenti dei Caffè letterari del Rhegium Julii

“Il Rhegium Julii è una delle più autorevoli realtà culturali del nostro territorio che merita il pieno sostegno e la piena partecipazione da parte dell’Amministrazione metropolitana. I Caffè letterari, coordinati dal presidente Pino Bova con il supporto di tutti gli associati che ringrazio, fanno pienamente parte del cartellone delle iniziative dell’Estate reggina 2025, è un evento ormai consolidato che porta nella nostra città intellettuali, personaggi del mondo della cultura, giornalisti che, nel corso delle serate a loro dedicate, animano delle discussioni e confronti in grado di arricchire ed accrescere il tessuto sociale della nostra città. Sono sempre stati dei momenti che rappresenta una vetrina importante per il nostro territorio. Molti di loro non conoscevano Reggio e dopo averla vista si sono innamorati, non solo delle bellezze, del nostro patrimonio storico, artistico e culturale, ma soprattutto delle persone. Questo è un valore aggiunto della nostra comunità, ossia la generosità, la solidarietà e il senso di accoglienza. Confermiamo il nostro sostegno ma soprattutto il nostro apprezzamento nei confronti di iniziative culturali di qualità e, nell’ambito di queste attività, abbiamo cercato di fare uno sforzo ancora maggiore”.

