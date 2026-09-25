Deleghe Città Metropolitana, ci siamo. Cannizzaro: ‘Adesso è ufficiale’

Una piazza gremita, l’adrenalina del rush finale della campagna elettorale e una notizia attesa da quasi un decennio. È in questo contesto che il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro ha deciso di annunciare quello che potrebbe essere il primo, concreto passo verso il completamento del percorso della Città Metropolitana: il trasferimento delle deleghe da parte della Regione Calabria.

Dal palco di Piazza Duomo, davanti a sostenitori e cittadini, il primo cittadino ha stretto i tempi su un tema che da anni rappresenta una delle principali rivendicazioni istituzionali del territorio.

Un annuncio arrivato nel pieno del confronto politico legato alle elezioni suppletive per la Camera, ma che il sindaco ha voluto rivendicare come il risultato di un percorso amministrativo già avviato.

“È vero che siamo in campagna elettorale, ma queste sono procedure che abbiamo attivato il secondo giorno in cui mi sono insediato, ancor prima che nominassi la giunta”, ha spiegato Cannizzaro. Leggi anche

La replica a Vannacci e il nodo delle deleghe

L’annuncio è arrivato anche come risposta alle parole pronunciate la sera precedente dal generale Roberto Vannacci, che durante il suo intervento a Reggio Calabria aveva affrontato il tema delle deleghe.

“Poverino si è confuso, non si capiva bene cosa voleva dire, perché probabilmente lui parlava delle deleghe ai consiglieri, mentre qualche suo consigliere gli diceva che doveva parlare di quelle che la Regione deve conferire alla Città Metropolitana”, ha affermato Cannizzaro.

Poi l’annuncio:

“È ufficiale, dalla prossima settimana firmeremo le procedure concrete per il passaggio delle prime deleghe dalla Regione Calabria alla Città Metropolitana”.

Una promessa attesa da anni: dal primo mandato di Occhiuto alla fase decisiva

Il trasferimento delle deleghe alla Città Metropolitana è stato negli anni uno degli obiettivi annunciati dalla politica regionale. Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto aveva indicato il completamento del percorso già durante il primo mandato della sua amministrazione, mentre sul dossier aveva lavorato anche l’allora vicepresidente della Regione Giusi Princi, oggi impegnata in Europa.

Un percorso lungo, fatto di annunci, confronti istituzionali e passaggi tecnici, che ora sembra arrivare alla fase decisiva.

La sensazione è che questa possa essere davvero la volta buona. Non più soltanto un impegno politico, ma un percorso destinato a tradursi in atti amministrativi concreti.

Perché le deleghe sono così importanti per Reggio Calabria

Il conferimento delle funzioni regionali non rappresenta un semplice passaggio burocratico. Significa dare alla Città Metropolitana strumenti più incisivi per governare settori strategici del territorio.

Le deleghe riguardano ambiti fondamentali come trasporti, scuola, turismo, ambiente e pianificazione territoriale.

La Città Metropolitana pronta a completare il proprio percorso

Basti pensare che la Città Metropolitana di Reggio Calabria nasce – come le altre d’Italia – con la legge Delrio del 2014, ma la sua concretizzazione arriva nel 2017, con la conclusione del mandato dell’ultima presidenza della Provincia.

Da allora, uno dei principali limiti è stato proprio quello della mancata attribuzione completa delle funzioni regionali.

Senza deleghe e senza risorse collegate, infatti, l’ente ha operato per anni con potenzialità ridotte rispetto al modello previsto dalla riforma.

Ora il passaggio annunciato da Cannizzaro apre una nuova fase. Saranno i prossimi atti a chiarire quali saranno le prime competenze trasferite e con quali strumenti economici e organizzativi.

Dopo dieci anni di attesa, per Reggio Calabria potrebbe essere arrivato il momento di trasformare la Città Metropolitana da progetto istituzionale a realtà pienamente operativa.