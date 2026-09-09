Next Gen ATP Finals 2026 a Reggio Calabria: il grande tennis mondiale arriva al PalaCalafiore

È ufficiale: le Next Gen ATP Finals 2026 si svolgeranno a Reggio Calabria. Dal 9 al 13 dicembre la città ospiterà il torneo dedicato ai migliori giovani talenti del circuito mondiale, con il campo indoor che verrà allestito all’interno del PalaCalafiore, impianto con una capienza di circa 8 mila posti. L’annuncio è arrivato alle 16.45, in diretta sul canale SuperTennis, con la comunicazione ufficiale affidata ad Angelo Binaghi, presidente della Fitp, Andre Silva, Chief Tour Officer dell’Atp, e Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Per Reggio Calabria si tratta di un appuntamento di rilievo internazionale: per cinque giorni il PalaCalafiore diventerà il palcoscenico dei migliori Under 20 del tennis mondiale, una competizione che negli anni ha rappresentato una vetrina per alcuni dei campioni destinati a diventare protagonisti del circuito ATP.

Leggi anche

L’arrivo delle Next Gen ATP Finals segna anche un ritorno importante dell’Italia nel percorso organizzativo del torneo, dopo le prime edizioni disputate a Milano e le successive stagioni in Arabia Saudita. La conferenza stampa si è tenuta a New York dove era presente il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. In collegamento da Reggio Calabria, il sindaco Francesco Cannizzaro: “Questa è una straordinaria occasione che la città di Reggio Calabria ha inteso cogliere, una opportunità importantissima di ricaduta economica e turistica per il nostro territorio. Siamo prontissimi ad accogliere questa manifestazione prestigiosa, in questi mesi abbiamo lavorato e continueremo a farlo, per apportare ulteriori migliorie all’impianto che la ospiterà che è il PalaCalafiore, una struttura che non ha eguali nel sud.

Reggio ama lo sport e quindi vi lascio immaginare come possa essere stata accolta questa notizia dai nostri cittadini. Si è già entrati in pieno fermento. Mi sento di ringraziare di cuore tutti coloro che hanno fatti si che questo potesse avvenire, perchè si è lavorato davvero con una straordinaria sinergia. Il presidente della Federazione Italiana Tennis Binaghi, Andre Silva, Chief Tour Officer dell’Atp, il ministro Andrea Abodi, poi Sport e Salute e in particolare il presidente della Regione Calabria Occhiuto che in questo grandissimo evento ci ha creduto sin dall’inizio. Non è solo una manifestazione sportiva, ma l’opportunità di conoscere le potenzialità di una città come Reggio Calabria che vi posso assicurare sono enormi. Un’area metropolitana che si candida sempre più ad essere palconoscenico di eventi internazionali“.