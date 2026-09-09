Le Next Gen Atp Finals 2026 a Reggio Calabria: le dichiarazioni del presidente Occhiuto, a New York per la conferenza stampa
"Siamo riusciti a trasformare il nostro sogno in realtà"
09 Settembre 2026 - 17:19 | Redazione
Le Next Gen Atp Finals 2026, in programma dal 9 al 13 dicembre, si svolgeranno a Reggio Calabria, sul campo indoor che verrà allestito all’interno del PalaCalafiore, dotato di una capienza di 8 mila posti. Alle 16.45 in diretta sul canale SuperTennis, è stato dato l’annuncio da Angelo Binaghi, presidente della Fitp, Andre Silva, Chief Tour Officer dell’Atp, e Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. La Federazione Italiana Tennis e Padel, nel cui Consiglio siede il calabrese Joe Lappano, riporta in Italia il torneo che dal 2017 al 2022 era stato ospitato a Milano, prima di emigrare a Gedda. Le dichiarazioni del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto: “Reggio Calabria è orgogliosa di ospitare una manifestazione di caratura mondiale. Ringrazio i vertici dell’ATP, il ministro Abodi, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Binaghi, Sport e Salute, c’è stata una collaborazione intensa. Siamo riusciti a trasformare il nostro sogno in realtà per una regione che, lo dicono i dati di Banca d’Italia, è quella cresciuta di più nell’ultimo anno. Diventata accessibile grazie ai nostri aeroporti che hanno fatto registrare un incredibile aumento, quello di Reggio è quello cresciuto maggiormente. Manifestazioni di questa natura rappresentano un grande veicolo di promozione del territorio. Tra l’altro la nostra è una regione che ha una grande vocazione tennistica e siamo felici di poter ospitare i possibili campioni del futuro e far vedere a quanti verranno le straordinarie risorse di questa Calabria, spesso non troppo conosciuta. Qui c’è montagna, mare, cultura, sport“.
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