“Voci nel silenzio”, a Reggio una mostra fotografica dedicata agli orfani di femminicidio

La Fondazione Antonino Scopelliti presenta “Voci nel silenzio”, la mostra fotografica di Filippo Latella, in programma il 14 e 15 novembre presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria. Un progetto dedicato agli orfani delle vittime di violenza, che accende i riflettori su una delle conseguenze più drammatiche del femminicidio: il destino dei figli che restano, privati della madre e spesso costretti a fare i conti con la perdita di entrambi i genitori e con un profondo stravolgimento della propria esistenza.

Attraverso il linguaggio della fotografia, l’iniziativa intende dare visibilità a storie troppo spesso dimenticate, richiamando l’attenzione sulle ferite psicologiche, affettive e sociali che la violenza lascia dietro di sé. Un invito a guardare oltre la cronaca, riconoscendo la necessità di garantire a questi bambini e ragazzi protezione, ascolto e percorsi di sostegno duraturi.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di impegno civile e sensibilizzazione promosso dalla Fondazione Antonino Scopelliti, da sempre attenta alla diffusione della cultura della legalità, della solidarietà e della tutela delle persone più vulnerabili.

Il talk del 14 novembre al Castello Aragonese

Il 14 novembre, alle ore 16:30, il Castello Aragonese ospiterà un talk dedicato alle tematiche affrontate dalla mostra, moderato da Eva Giumbo. Ad aprire l’incontro saranno i saluti della dottoressa Rosanna Scopelliti, presidente della Fondazione Antonino Scopelliti. Interverranno il Dottor Paolo Ramondino, giudice del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria; l’Avvocata Alessandra Zagarella, vicepresidente dell’Osservatorio Violenza e Suicidio; il Dottor Fulvio D’Ascola, sociologo; e l’Avvocata Francesca Ferrigno, dell’Associazione SINAPSI impegnata nella gestione del progetto R.E.S.P.I.R.O. per la Calabria, nonché referente regionale CISMAI.

Nel corso dell’incontro, Filippo Latella presenterà il progetto fotografico, offrendo un’ulteriore occasione di riflessione sul valore delle immagini come strumento di testimonianza e sensibilizzazione.

“Voci nel silenzio” vuole così trasformare la memoria in consapevolezza, ricordando che la violenza non termina con il femminicidio, ma continua a segnare la vita di chi resta. Dare voce agli orfani significa riconoscerne i diritti e promuovere una responsabilità collettiva affinché nessuno venga lasciato solo.

La mostra sarà visitabile il 14 e 15 novembre presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria.