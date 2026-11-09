Parlamento europeo, incontro con il padre di Giulia Cecchettin: tra i protagonisti Giusi Princi

L'eurodeputata reggina parteciperà all'iniziativa dell'11 novembre a Bruxelles contro la violenza sulle donne. Princi è stata nominata delegata del Parlamento europeo per il rapporto sulla condizione femminile e sulla parità di genere.

La storia di Giulia Cecchettin arriva al Parlamento europeo, con un appuntamento dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne e alla necessità di promuovere un cambiamento culturale. Tra i protagonisti dell’iniziativa ci sarà anche l‘eurodeputata reggina Giusi Princi, impegnata a livello europeo proprio sui temi dei diritti delle donne e della parità di genere.

L’incontro, dal titolo “Per Giulia, fate rumore – L’impegno europeo contro la violenza”, si terrà mercoledì 11 novembre 2026, alle ore 18.30, nella sala Spinelli 3G2 del Parlamento europeo a Bruxelles.

Una data particolarmente significativa, a tre anni dalla scomparsa di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dall’ex fidanzato nel novembre 2023. Una tragedia che ha scosso l’Italia, aprendo un dibattito sulla violenza maschile contro le donne e sulla necessità di intervenire anche attraverso l’educazione e la prevenzione.

Giusi Princi tra i protagonisti dell’iniziativa europea

L’appuntamento vedrà la partecipazione di eurodeputati appartenenti a diversi schieramenti politici, uniti dall’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul contrasto alla violenza di genere.

Tra i promotori figurano Annalisa Corrado e Alessandra Moretti, entrambe del gruppo Socialisti e Democratici (S&D), e Giusi Princi, esponente del Partito Popolare Europeo (PPE).

Sono inoltre previsti gli interventi degli eurodeputati Carolina Morace (The Left), Alessandro Ciriani (ECR) e Leoluca Orlando (Verdi/ALE). La partecipazione della parlamentare reggina assume particolare rilievo alla luce dell’incarico che le è stato affidato nelle scorse settimane dalle istituzioni europee.

Princi delegata europea per il rapporto sullo stato delle donne

Lo scorso 17 settembre, Giusi Princi è stata nominata delegata ufficiale del Parlamento europeo per la redazione del rapporto sullo stato delle donne e sulla parità di genere.

Un incarico proposto dal Partito Popolare Europeo e sostenuto da tutti i gruppi politici, come riportato dalla Tgr Calabria. Il documento contribuirà a orientare le politiche degli Stati membri per il 2027 e definirà la posizione del Parlamento europeo in vista della 71ª sessione della Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne. RaiNews

In occasione della nomina, Princi aveva sottolineato l’importanza del lavoro affidatole:

«È un dossier fondamentale – ha spiegato l’eurodeputata calabrese – che sarà votato in plenaria a Strasburgo a gennaio e, una volta approvato, definirà la posizione del Parlamento europeo in vista dei lavori della Commissione ONU, il principale consesso internazionale dedicato ai diritti delle donne e alla parità di genere».

La presenza all’incontro dedicato a Giulia Cecchettin si inserisce dunque in un percorso istituzionale che vede la rappresentante calabrese impegnata direttamente nella definizione delle politiche europee sulla condizione femminile.

Gino Cecchettin a Bruxelles: il dolore trasformato in impegno

Al centro dell’incontro ci sarà Gino Cecchettin, padre di Giulia e presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, nata per promuovere una cultura del rispetto e contrastare la violenza di genere.

Insieme a lui interverrà Daria Fallidio, Project Leader della Fondazione, per raccontare le attività portate avanti e l’importanza di affrontare le radici culturali della violenza maschile contro le donne.

L’iniziativa punta a trasformare il ricordo di Giulia in un’occasione di confronto tra istituzioni, società civile e mondo della cultura.

Il film “Se domani non torno” sarà proiettato al Parlamento europeo

Al termine del dibattito è prevista la proiezione del film Se domani non torno, uscito nelle sale italiane il 5 novembre.

Diretta da Paola Randi e ispirata al libro Cara Giulia, scritto da Gino Cecchettin insieme a Marco Franzoso, la pellicola racconta la storia della famiglia Cecchettin e il percorso che ha trasformato un dolore privato in un impegno collettivo contro la violenza sulle donne. SE DOMANI NON TORNO -Notorious Pictures+1

Alla proiezione sarà presente anche Mario Mazzarotto, produttore delegato di Notorious Pictures.

L’appuntamento di Bruxelles vuole tenere viva la memoria di Giulia, ma soprattutto rilanciare un messaggio che va oltre i confini italiani: il contrasto alla violenza sulle donne richiede un impegno comune, capace di coinvolgere istituzioni, famiglie, scuole e società.

Un confronto che vedrà anche Reggio Calabria rappresentata da Giusi Princi, chiamata a contribuire, attraverso il proprio incarico europeo, alle politiche per la tutela dei diritti delle donne.