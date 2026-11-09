Villaggio di Natale a Cinquefrondi: incontro pubblico per costruire insieme il programma

La democrazia partecipata e la condivisione tornano a essere il cuore pulsante dell’azione amministrativa a Cinquefrondi. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Conia dimostra ancora una volta, con i fatti, cosa significhi amministrare un bene comune attraverso il coinvolgimento diretto della comunità.

In vista delle prossime festività natalizie, l’Amministrazione – con il lavoro sinergico dell’Assessora agli Eventi e allo Spettacolo Giada Porretta e della Consigliera all’Associazionismo Roberta Gallo – ha convocato un incontro pubblico e organizzativo per martedì 10 novembre 2026, alle ore 18:00, presso la Mediateca Comunale di Cinquefrondi. L’obiettivo è chiaro e ambizioso: condividere idee, proposte e iniziative per la realizzazione del tradizionale e attesissimo Villaggio di Natale presso la Villa Comunale, un luogo simbolo della bellezza e della rinascita del territorio.

Un programma costruito dal basso

Seguendo la filosofia politica e amministrativa che da sempre contraddistingue il sindaco Michele Conia e l’amministrazione comunale di Cinquefrondi, basata su beni comuni, giustizia sociale, coesione e valorizzazione delle bellezze locali, anche quest’anno l’intero programma delle festività verrà costruito dal basso, mettendo al centro la voce, la creatività e l’energia di ogni singolo cittadino, delle associazioni, dei commercianti e dei giovani.

«Non crediamo nei cartelloni calati dall’alto» – spiegano i rappresentanti dell’Amministrazione -. «Crediamo fermamente che la bellezza, la cultura e la socialità si creino unendo le forze, valorizzando il nostro splendido territorio e facendo in modo che ogni cittadino si senta parte attiva e protagonista del cambiamento e della crescita della nostra comunità».

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L’incontro di domani rappresenta un momento fondamentale di confronto e programmazione condivisa. L’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza, alle associazioni e a chiunque voglia mettere a disposizione idee e passione per regalare a Cinquefrondi un Natale indimenticabile, all’insegna della solidarietà, della partecipazione e della valorizzazione del patrimonio urbano e naturale.