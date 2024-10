La Fondazione Antonino Scopelliti ospita l’Osservatorio Violenza e Suicidio

Sarà ospitato, presso la Fondazione Antonino Scopelliti a Reggio Calabria, la sede regionale dell’Osservatorio Violenza e Suicidio, secondo quanto stabilito a seguito della firma di un protocollo di intesa sottoscritto dai presidenti Rosannna Scopelliti per la Fondazione e Stefano Callipo per l’Osservatorio.

Alla sottoscrizione dell’atto era presente inoltre la responsabile per la Calabria dell’Osservatorio, l’avvocato reggino Alessandra Zagarella.

Attraverso il protocollo di intesa la Fondazione si impegna a mettere a disposizione i propri spazi, all’interno dei quali l’Osservatorio garantirà la presenza di un team di psicologi specializzati a supporto dei soggetti che necessitano di particolare attenzione in materia.

“Riteniamo sia utile la presenza dell’Osservatorio anche in Calabria un territorio dove non eravamo ancora operativi. Questi fenomeni di violenza e suicidio evidenziano purtroppo un crimine e un malessere e sempre piu diffusi, ed è per questo che vorremmo contribuire a sostenere delle azioni concrete anche in questa regione; ringraziamo dunque la Fondazione, che ci offre la possibilità di poter incidere positivamente”