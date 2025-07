La Reggina oggi sarebbe così, ma il calciomercato è ancora lungo – FOTO

La premessa è doverosa. La grafica che riporteremo a conclusione di queste poche righe, è ovviamente costruita in base a quelli che sono oggi i calciatori a disposizione del tecnico Trocini quindi assolutamente provvisoria, tenuto conto che il calciomercato è ancora lungo e sono diversi gli elementi mancanti ad un organico che dovrà essere ulteriormente rinforzato. Si attendono annunci anche in questa settimana, quello che i tifosi aspettano maggiormente riguarda l’attaccante, con Sarao che potrebbe essere uno degli obiettivi da affiancare al già presente Ferraro.

Nello schieramento abbozzato, mancano calciatori come Giuliodori che, pur essendo fortissimo per questa categoria, avendo perso lo status di Under, potrebbe fare fatica a trovare collocazione nell’undici titolare, sapendo che mister Trocini parte da alcuni punti fermi che sono portiere e i due esterni bassi come fuoriquota. Può essere che nel corso della preparazione, il calciatore venga provato in altri ruoli essendo straordinariamente duttile. Da capire inoltre le posizioni dei due giovani Simonetta e Perri. In grafica per il momento abbiamo collocato Lanzillotta sulla corsia di destra. Viene descritto come difensore centrale, anche se lo stesso Trocini è convinto di poterlo utilizzare all’occorrenza in quella zona di campo. Alla premessa iniziale, aggiungiamo che lo schieramento dei titolari è solo ipotetico, prendendo come riferimento i calciatori più utilizzati nello scorso campionato e inserendo qualche volto nuovo nei ruoli mancanti. Ad ora Edera viene collocato come alternativa a Ragusa, ma è facile immaginare che se in piena forma, sarà titolarissimo.

La Reggina oggi