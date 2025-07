Reggina: le prime parole di Edera dopo il ritorno in amaranto

Lo abbiamo già detto in altra pagina del nostro giornale. Se dovesse ritrovare la migliore condizione, aiutato anche da un ambiente che conosce e nel quale anni addietro ha espresso molte delle sue qualità, Simone Edera in serie D potrebbe fare la differenza e anche alla grande. Giocatore che all’inizio della sua carriera era stato individuato come uno dei migliori talenti del panorama calcistico italiano per qualità tecniche e velocità, adesso prova una nuova ripartenza. Queste le sue prime parole da calciatore della Reggina:

Le dichiarazioni di Edera

“Tornare a Reggio Calabria è una grande emozione. Qui ho lasciato qualcosa in sospeso e sono pronto a dare tutto per questi colori, con più voglia e determinazione, forza Reggina!”.