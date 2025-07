Reggio, addio alle ultime baracche dell’ex Polveriera: demolizioni in corso – FOTO

Demolite le ultime strutture abusive del 1950. Rimane solo un nucleo familiare con mamma e figlia ancora non disposte a lasciare l'abitazione

Decine le macchine delle Forze dell’Ordine presenti da questa mattina nei pressi dell’area dell’ex Polveriera in zona Ciccarello, per le ultime fasi di demolizione dello storico ghetto.

Un’area abbandonata, che negli ultimi decenni versava in uno stato di degrado, incuria e illegalità.

E che oggi vede finalmente la liberazione dalla storica baraccopoli.

Sono in corso dunque gli ultimi sgomberi per quella che viene identificata dagli addetti ai lavori e dai residenti della zona come una giornata storica.

L’area del demanio militare dell’ex Polveriera nasce infatti intorno al 1950 e oggi viene riconsegnata alla collettività.

Nella giornata di oggi anche l’ultima famiglia rimasta, dovrà necessariamente lasciare l’alloggio per prendere possesso della nuova casa identificata dagli organi competenti nel quartiere di Gallico.

Sul posto sono presenti gli uomini della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, i Vigli del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale e alcuni tecnici incaricati dall’amministrazione comunale per lo sgombero dell’area.