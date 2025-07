Calcio, Tar Lazio: Salernitana, ricorso inammissibile. Le motivazioni

Si contestava il rinvio dei play out di serie B

“Il TAR del Lazio ha sentenziato riguardo al ricorso della Salernitana contro la Lega B, la FIGC e il CONI in merito al rinvio dei playout di Serie B.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché il club non ha rispettato la cosiddetta “pregiudiziale sportiva”, ovvero non ha esaurito tutti i gradi della giustizia sportiva prima di rivolgersi al tribunale amministrativo. Il rinvio deciso dalla Lega B per le gare dei playout doveva essere contestato prima di tutto presso i giudici sportivi endofederali, e solo successivamente, se necessario, davanti agli organi esofederali e infine al TAR.

Il provvedimento non poteva essere impugnato direttamente al Collegio di Garanzia, ma doveva essere contestato inizialmente presso il Tribunale Federale della FIGC”.

fonte: TMW