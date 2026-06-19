Consiglio regionale della Calabria: via libera ad altre risorse per maltempo e sanità

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la Variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028. Norme che, tra gli altri provvedimenti, introducono l’autorizzazione per l’esercizio finanziario 2026 di una spesa di cinque milioni di euro per far fronte alle conseguenze del maltempo che si è verificato dal 16 al 18 marzo 2026.

La fetta più grande, 4,3 milioni, è destinata a investimenti per ripristinare le infrastrutture viarie, a opere di regimazione idraulica e ad altri interventi urgenti conseguenti ai danni causati alle infrastrutture pubbliche. 700mila euro sono destinati al ristoro delle spese di natura corrente sostenute dagli enti locali per interventi di somma urgenza, attività di soccorso e assistenza alla popolazione.

I fondi per l’emergenza maltempo e il sostegno ai territori

Un ulteriore milione di euro è invece stanziato per i danni subiti da enti locali non ricadenti nelle dichiarazioni dello stato di emergenza, per interventi urgenti di natura infrastrutturale.

Nel testo del provvedimento, all’articolo 2, per garantire la continuità dei livelli essenziali di assistenza (Lea) e delle prestazioni specialistiche, nell’ambito del Servizio sanitario regionale, è autorizzata la spesa complessiva di 3,24 milioni, ripartita in un milione e 80mila euro per l’esercizio finanziario 2026 e 2,16 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2027.

Fonte: Ansa Calabria