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Tragedia di Amendolara: dal Consiglio regionale 100mila euro per le famiglie dei braccianti

Un fondo straordinario per sostenere le spese per raggiungere la Calabria e per il rimpatrio delle salme

19 Giugno 2026 - 15:03 | Comunicato stampa

amendolara tragedia

Via libera dal Consiglio regionale della Calabria allo stanziamento di 100mila euro a favore dei congiunti delle vittime della strage di Amendolara. Il provvedimento, contenuto nella Variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per gli anni 2026-2028, è stato adottato per il sostegno economico.

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Sostegno straordinario e rimborsi per i familiari

Il fondo straordinario è stato istituito per “garantire il rispetto della dignità delle vittime, il necessario sostegno ai loro familiari, assicurando interventi straordinari finalizzati a sostenere le spese connesse alle esigenze delle famiglie delle vittime”.

Tra queste “le spese di viaggio, vitto, alloggio e trasferimento, sostenute per raggiungere la Calabria per l’espletamento delle procedure connesse al riconoscimento e per il rimpatrio delle salme”.

Fonte: Ansa Calabria

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