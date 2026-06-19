Lotto, vincita da 15mila euro con un ambo nel reggino
Altra vittoria con il 10&Lotto in provincia di Cosenza, centrato un "9"
19 Giugno 2026 - 14:50 | Comunicato stampa
Festa in Calabria grazie al Lotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 18 giugno a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, vinti 15mila euro con un ambo presso il punto vendita in Via Senatore Lo Schiavo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,29 milioni di euro, per un totale di oltre 599 milioni di euro da inizio 2026.
Doppia vincita al Lotto e al 10eLotto in Calabria
A segno la Calabria con il 10eLotto nel concorso di giovedì 18 giugno: come riporta Agipronews, un “9” Oro e una giocata da 4 euro regalano 50mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita in Via Giovanbattista Calvelli ad Aprigliano, in provincia di Cosenza. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,8 miliardi da inizio anno.
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