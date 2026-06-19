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55 anni dalla prima seduta del Consiglio regionale della Calabria: cerimonia a Reggio

Era il 22 giugno 1971. L'organo di Palazzo Campanella organizza un'iniziativa per rendere omaggio ad un'importanta pagina di storia istituzionale calabrese

19 Giugno 2026 - 14:40 | Comunicato stampa

Palazzo Campanella

Lunedì 22 giugno, alle ore 10.30, nel Transatlantico di Palazzo Campanella, alle spalle dell’Aula “Giuditta Levato”, si svolgerà la cerimonia commemorativa per il 55° anniversario della prima seduta del Consiglio regionale della Calabria tenutasi a Reggio Calabria il 22 giugno 1971. L’iniziativa, promossa dal Consiglio regionale della Calabria in collaborazione con l’Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria, intende rendere omaggio a una pagina significativa della storia istituzionale calabrese e a quanti contribuirono alla nascita e al consolidamento dell’autonomia regionale.

Gli interventi istituzionali e i protagonisti della prima legislatura

Ad aprire la manifestazione saranno gli interventi del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, e del presidente dell’Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria, Ernesto Funaro. Alla cerimonia parteciperanno i familiari dei consiglieri regionali della Prima Legislatura e saranno presenti anche tre diretti protagonisti di quella storica seduta: Armando Algieri, Luigi Cirillo e Sergio Scarpino, testimoni di una stagione che ha segnato l’avvio del percorso istituzionale della Regione Calabria.

Nel corso dell’iniziativa sarà scoperta una targa commemorativa dedicata alla prima seduta dell’Assemblea regionale svoltasi a Reggio Calabria, quale segno permanente di memoria e riconoscenza verso i protagonisti di una delle pagine più significativas della storia democratica della Calabria.

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