Reggio si stringe attorno alla piccola Noemi: l’appello della mamma per sostenere le cure

La bambina, 10 anni, è seguita da due anni all’ospedale Gaslini di Genova. La famiglia ha avviato una raccolta fondi per affrontare le numerose spese di viaggio

Una richiesta di aiuto che parte da Reggio Calabria e che chiama a raccolta l’intera comunità. È quella di Carmela, mamma della piccola Noemi, una bambina di 10 anni costretta ad affrontare un lungo e delicato percorso sanitario.

Secondo quanto raccontato dalla madre, Noemi presenta ADHD, un ritardo emotivo e comportamentale, una mutazione genetica e alcune cisti cerebrali che comprimerebbero i nervi, provocando problemi neurologici.

Da circa due anni la bambina è seguita dall’ospedale Gaslini di Genova. Per riuscire a ottenere una diagnosi e proseguire gli accertamenti, Noemi e la sua famiglia hanno già affrontato numerosi viaggi dalla Calabria alla Liguria.

«Siamo stati ben 18 volte al Gaslini per riuscire ad avere una diagnosi nel tempo», racconta la mamma. Spostamenti frequenti che comportano costi molto elevati per viaggio, pernottamenti e permanenza lontano da casa.

L’appello della mamma di Noemi

La famiglia vive a Reggio Calabria. Carmela deve inoltre occuparsi di altri cinque bambini, tutti più piccoli di Noemi. Una situazione familiare ed economica difficile, resa ancora più pesante dalle continue trasferte necessarie per le cure e i controlli.

«Ve lo chiedo dal profondo del cuore, con il cuore in mano: la nostra battaglia continua, non è ancora finita», è l’appello della mamma.

«Ho difficoltà enormi a sostenere queste spese di viaggio. Purtroppo non sono stati soltanto dodici viaggi, ne abbiamo dovuti affrontare davvero tantissimi. Confido nel vostro buon cuore. Anche una piccolissima goccia può diventare oceano e alleggerire le spalle di chi porta questo enorme peso».

Per sostenere Noemi e la sua famiglia è stata aperta una raccolta fondi online. Ogni contributo, anche piccolo, potrà aiutare a coprire le spese necessarie per raggiungere Genova e proseguire il percorso sanitario della bambina.

Come aiutare Noemi

Raccolta fondi GoFundMe:

https://gofundme.com/u/70973cd7-5f4c-4f54-8a3c-768298313bc3

Donazione tramite bonifico:

IBAN: IT42X3608105138292142692146

Intestataria: Carmela Cacopardo

La speranza della famiglia è che Reggio Calabria e tutta la comunità possano stringersi attorno alla piccola Noemi, trasformando tanti piccoli gesti di solidarietà in un aiuto concreto.