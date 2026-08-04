Reggina, dopo l’attesa ufficializzato lo staff tecnico e medico
Comunicato tutto lo staff tecnico e medico riguardante la prima squadra amaranto: tutti i nomi
04 Agosto 2026 - 16:52 | Comunicato Stampa
AS Reggina 1914 comunica la composizione dello staff tecnico e medico riguardante la prima squadra.
STAFF TECNICO
Allenatore: Marco Marchionni.
Allenatore in seconda: Giuseppe Irrera.
Responsabile preparazione atletica: Filippo Gatto.
Preparatore atletico: Nicolò Degiorgi.
Collaboratore tecnico e match analyst: Umberto Fabiano.
Allenatore dei portieri: Massimo Di Pasquale.
STAFF MEDICO
Medico sociale e responsabile sanitario: Pasquale Favasuli.
Fisioterapisti: Antonio Costa, Emiliano D’Angelis.
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