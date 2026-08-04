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Reggina, dopo l’attesa ufficializzato lo staff tecnico e medico

Comunicato tutto lo staff tecnico e medico riguardante la prima squadra amaranto: tutti i nomi

04 Agosto 2026 - 16:52 | Comunicato Stampa

Marco Marchionni

AS Reggina 1914 comunica la composizione dello staff tecnico e medico riguardante la prima squadra.

STAFF TECNICO
Allenatore: Marco Marchionni.
Allenatore in seconda: Giuseppe Irrera.
Responsabile preparazione atletica: Filippo Gatto.
Preparatore atletico: Nicolò Degiorgi.
Collaboratore tecnico e match analyst: Umberto Fabiano.
Allenatore dei portieri: Massimo Di Pasquale.

STAFF MEDICO
Medico sociale e responsabile sanitario: Pasquale Favasuli.
Fisioterapisti: Antonio CostaEmiliano D’Angelis.

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