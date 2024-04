Reggio, 'Be it Summer Camp': 5 giorni di sano divertimento, tutto in lingua inglese!

Il Be It Summer Camp è il modo più divertente e coinvolgente per vivere la lingua inglese senza andare all'estero

Come ogni anno, la scuola “Be It British English in Italy” offre, ai propri iscritti e a chiunque volesse aderire di età compresa tra i 6 e i 12 anni, l’opportunità di vivere cinque giornate del mese di luglio all’insegna di attività didattico-creative, sportive e di divertimento…interamente in lingua inglese!

I partecipanti si raduneranno ogni mattina presso la scuola di via Castello 4 a Reggio Calabria, per poi partire alla volta di varie destinazioni preventivamente pianificate. Il programma prevede attività creative all’aperto, visite guidate in inglese presso mete di interesse culturale, attività artistiche, sportive e giochi acquatici.

Al nostro “Be It Summer Camp” i partecipanti verranno suddivisi in squadre, a seconda dell’età e del livello di inglese, e prenderanno parte a delle attività strutturate e studiate, con acquisizione di punteggio quotidiano e turnazione dei ruoli all’interno dei gruppi, in modo da diversificare i campi di applicazione del singolo studente e contribuire a 360° al lavoro di squadra!

Partecipare al “Be It Summer Camp” è il modo più utile e divertente di vivere appieno la lingua inglese senza recarsi all’estero!