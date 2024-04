Reggio, nuovo spazio d'Alta Moda in città, di Tina Salvaguardia

La città dello Stretto sta per accogliere un nuovo gioiello nel suo tessuto commerciale e artistico: l’Atelier TS Tina Salvaguardia, una sartoria d’alta moda dedicata agli abiti da sposa e da cerimonia, sta per aprire le sue porte con una nuova sede all’altezza delle aspettative dei clienti più esigenti.

L’Atelier TS Tina Salvaguardia

Dopo 15 anni di esperienza e una vita passata a trasformare la passione per la moda in una professione, Tina Salvaguardia annuncia l’espansione del suo atelier, già ben radicato da anni nel panorama reggino dal 2017. Una crescita che parte da lontano, “un po’ per gioco”, come lei stessa ricorda, dalla giovanile curiosità di modificare e adattare i tessuti, fino a diventare una realtà solida e affermata.

Situato in via Possidonea, in un incantevole angolo con via Fata Morgana, l’atelier si appresta a diventare un punto di riferimento non solo per le future spose ma anche per chi cerca l’eleganza raffinata per ogni occasione. La nuova inaugurazione segna un passo importante per l’atelier che vuole dedicare il giusto spazio sia alle collezioni nuziali sia agli abiti da cerimonia.

Non solo spose, ma anche abiti da cerimonia

La filosofia di Tina si riflette nel suo lavoro:

“Avere un abito cucito addosso è un’altra cosa. Il vantaggio di questo tipo di creazioni è riuscire a trasformare i difetti in pregi. Peculiarità che solo il su misura riesce a garantire”

È questo il motivo per cui la sartoria mette in primo piano il su misura, la personalizzazione e la selezione di tessuti di alta qualità, con un’attenzione particolare alle esigenze e ai desideri di ogni cliente.

La giovane stilista scillese ha al suo fianco diverse sarte selezionate, specializzate, di cui alcune formate dalla stessa Tina.

La nuova collezione, frutto dell’estro creativo di Tina e del suo team, propone diversi stili, da quelli più contemporanei e audaci, a modelli più classici e romantici, per celebrare ogni personalità e incarnare l’esclusività attraverso la qualità impareggiabile dei materiali.

L’inaugurazione dell’Atelier TS dedicato alla cerimonia rappresenta un evento tanto atteso quanto simbolico: l’affermazione di un brand che ha saputo costruirsi grazie alla fiducia e all’apprezzamento di una clientela che si è allargata, trasformando il talento di Tina in un’impresa di successo.

“La nuova area espositiva, adiacente l’atelier, che sarà presto aperta al pubblico, nasce dalla necessità di dare più spazio anche ai vestiti già pronti per chi avesse bisogno di un abito dall’oggi al domani, andando a soddisfare le richieste di tutta la nostra clientela”.

L’appuntamento per la nuova apertura è per sabato 27 aprile alle ore 17:00. Per scoprire le creazioni uniche dell’atelier partecipate all’evento di inaugurazione e preparatevi a vivere l’esperienza di un abito che non è solo un capo da indossare, ma una storia da raccontare. Per chi parteciperà all’evento, un coupon con il 20% di sconto su un acquisto presso il nuovo atelier di abiti da cerimonia

Maggiori informazioni

Instagram: atelier_ts_salvaguardia Facebook: TSTinaSalvaguardia