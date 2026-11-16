Reggina: la dinamica del nuovo infortunio di Jallow e la speranza Reis. Lotito dice la sua sul mercato

Una ripartenza, un lancio in profondità, il tentativo di andare alla conclusione lisciando completamente il pallone e, incredibilmente, un nuovo problema muscolare. È durata poco la partita di Jallow, appena rientrato da un infortunio e nuovamente costretto a fermarsi. L’attaccante è apparso parecchio sofferente al momento dell’uscita dal campo, lasciando la Reggina in dieci per il finale di gara, avendo Marchionni già esaurito le sostituzioni. Da valutare adesso l’entità del nuovo stop.

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Magrassi costretto agli straordinari

Non è certamente fortunata la Reggina sul fronte degli attaccanti centrali. Il solo Magrassi sta garantendo continuità al reparto, sacrificandosi, lottando su ogni pallone e spendendo tantissime energie, fino a lasciare il rettangolo di gioco stremato. Con Jallow nuovamente ai box, si spera nel recupero di Reis, altro calciatore che in questa prima parte di stagione ha trascorso più tempo in infermeria che in campo.

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Reggina, riflessioni in vista del mercato di dicembre?

Il presidente Claudio Lotito ha dichiarato che l’obiettivo è quello di andare avanti con i calciatori arrivati la scorsa estate: “Il mercato? Io penso che dobbiamo puntare sull’organico che abbiamo, poi di necessità si farà virtù. Se dovesse accadere il cataclisma (vari infortuni), la società non si tirerà indietro. Oggi vanno rispettati tutti questi calciatori che stanno consentendo alla Reggina di essere in testa alla classifica. Sperando che non succedano cataclismi, c’è comunque il Ds Romairone, persona di grande spessore, con il quale ci confronteremo. Questo organico lo ritengo abbondante e valido. Facciamo le cose che vanno fatte, non facciamo figurine Panini“.

Una posizione chiara, ma che potrebbe essere rivista qualora il tecnico Marchionni e il direttore sportivo Romairone dovessero avanzare specifiche richieste. Molto dipenderà dalle condizioni fisiche soprattutto di Jallow e Reis. Con una Reggina in testa alla classifica e chiamata a difendere il primato, garantire un’alternativa affidabile a Magrassi potrebbe diventare una delle priorità del mercato di dicembre.